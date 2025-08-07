El dato fuerte que presagia que Central y Atlético Tucumán se sacarán chispas en el cruce del sábado

Este sábado el equipo de Ariel Holan tiene una excursión de riesgo ante los tucumanos dirigidos por Pusineri en el José Fierro.

Ariel Holan logró que el equipo auriazul sea efectivo cuando sale del Gigante de Arroyito. Tratará de sostenerlo en Tucumán. Central va por más.

Rachas encontradas. En su visita a Atlético Tucumán de este próximo sábado, Rosario Central pondrá en juego un invicto de 5 encuentros sin derrotas jugando en cancha rival. En esos enfrentamientos, los auriazules consiguieron 2 triunfos y 3 empates. Como contrapunto, Atlético Tucumán viene cumpliendo una muy buena performance en sus últimas presentaciones como local.

Los dirigidos por Lucas Pusineri, suman 5 partidos consecutivos sin sufrir derrotas en el Monumental José Fierro, con 4 triunfos y 1 empate. ¿Quién impondrá condiciones? ¿Serán los tucumanos, desde la ahora fuerte localía que ostentan?, ¿o será Central, a partir de la incomodidad que propone al rival cada vez que sale a jugar en rodeo ajeno?

Fuera de casa, el equipo de Ariel Holan lleva 5 juegos sin perder, con 3 empates (Talleres, 0-0; River 2-2; y Platense, 0-0) y 2 triunfos (San Lorenzo, 1-0; y Lanús 1-0). En esos encuentros, los Canallas sumaron 9 puntos sobre 15 posibles (60% de eficacia); convirtieron 4 goles y recibieron 2. Además, llevan 3 partidos consecutivos sin sufrir goles en contra.

La última derrota de Central como visitante fue ante Boca Juniors en La Bombonera. Eso sucedió el pasado 28 de febrero por la fecha 8 del Apertura, cuando el equipo que dirige Ariel Holan perdió 1 a 0 ante los xeneizes, que llegaron al gol a los 9 minutos de juego por intermedio de Milton Giménez.

DT88 El técnico del Decano, Lucas Pusineri, convirtió al José Fierro en una fortaleza.

El camino de los tucumanos

Los tucumanos, por su parte, acumulan 5 partidos consecutivos sin derrotas jugando en el Monumental José Fierro por Liga, con 4 triunfos y 1 empate en su última presentación como local. Sobre 15 puntos en juego, el Decano cosechó 13, lo que representa una eficacia del 86,66%.

Pero en todo el 2025, la campaña de Atlético Tucumán en casa, aunque está por encima del 50% de eficacia, no fue la mejor. En un total de 10 partidos disputados por torneo local en esta temporada, el equipo tucumano ganó 5, empató 1 y perdió los 4 restantes. Las victorias fueron ante: Sarmiento de Junín (5-0), Instituto (3-2), Independiente (2-0), Lanús (1-0) y San Martín de San Juan (2-1). Mientras que las derrotas se dieron frente a: Deportivo Riestra (0-3), Gimnasia de La Plata (0-1), Newell’s (1-2) y Vélez (1-2). En tanto que el empate se registró la última vez que jugó en el José Fierro, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (1-1). En esos 10 encuentros disputados en condición de local por Liga durante 2025, los tucumanos consiguieron un 53,33% de eficacia, anotaron 16 goles y recibieron 12.

El gran registro de Central

Rosario Central, en tanto, consiguió hasta ahora en este 2025 la mejor campaña de visitante de los últimos tiempos. En 10 presentaciones, los de Ariel Holan consiguieron 4 victorias, 5 empates y sufrieron 1 sola derrota. Consiguieron 17 puntos sobre 30 en juego, con un 56,66% de eficiencia, anotaron 9 goles (Campaz y Copetti, 2 cada uno; Malcorra, Duarte, Ferreira, Santi López y Di María, de penal, 1 cada uno), recibieron apenas 4 y le bajaron la persiana al arco en 7 de esos encuentros.

El árbitro

El árbitro Fernando Echenique será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre Atlético Tucumán y Central, del sábado a las 20.45, en el José Fierro. En el VAR estará Adrián Franklin.