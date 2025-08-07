La Capital | Ovación | Central

El dato fuerte que presagia que Central y Atlético Tucumán se sacarán chispas en el cruce del sábado

Este sábado el equipo de Ariel Holan tiene una excursión de riesgo ante los tucumanos dirigidos por Pusineri en el José Fierro.

Guillermo Ferretti

7 de agosto 2025 · 06:05hs
Ariel Holan logró que el equipo auriazul sea efectivo cuando sale del Gigante de Arroyito. Tratará de sostenerlo en Tucumán. Central va por más.

Rachas encontradas. En su visita a Atlético Tucumán de este próximo sábado, Rosario Central pondrá en juego un invicto de 5 encuentros sin derrotas jugando en cancha rival. En esos enfrentamientos, los auriazules consiguieron 2 triunfos y 3 empates. Como contrapunto, Atlético Tucumán viene cumpliendo una muy buena performance en sus últimas presentaciones como local.

Los dirigidos por Lucas Pusineri, suman 5 partidos consecutivos sin sufrir derrotas en el Monumental José Fierro, con 4 triunfos y 1 empate. ¿Quién impondrá condiciones? ¿Serán los tucumanos, desde la ahora fuerte localía que ostentan?, ¿o será Central, a partir de la incomodidad que propone al rival cada vez que sale a jugar en rodeo ajeno?

Fuera de casa, el equipo de Ariel Holan lleva 5 juegos sin perder, con 3 empates (Talleres, 0-0; River 2-2; y Platense, 0-0) y 2 triunfos (San Lorenzo, 1-0; y Lanús 1-0). En esos encuentros, los Canallas sumaron 9 puntos sobre 15 posibles (60% de eficacia); convirtieron 4 goles y recibieron 2. Además, llevan 3 partidos consecutivos sin sufrir goles en contra.

La última derrota de Central como visitante fue ante Boca Juniors en La Bombonera. Eso sucedió el pasado 28 de febrero por la fecha 8 del Apertura, cuando el equipo que dirige Ariel Holan perdió 1 a 0 ante los xeneizes, que llegaron al gol a los 9 minutos de juego por intermedio de Milton Giménez.

El técnico del Decano, Lucas Pusineri, convirtió al José Fierro en una fortaleza.

El camino de los tucumanos

Los tucumanos, por su parte, acumulan 5 partidos consecutivos sin derrotas jugando en el Monumental José Fierro por Liga, con 4 triunfos y 1 empate en su última presentación como local. Sobre 15 puntos en juego, el Decano cosechó 13, lo que representa una eficacia del 86,66%.

Pero en todo el 2025, la campaña de Atlético Tucumán en casa, aunque está por encima del 50% de eficacia, no fue la mejor. En un total de 10 partidos disputados por torneo local en esta temporada, el equipo tucumano ganó 5, empató 1 y perdió los 4 restantes. Las victorias fueron ante: Sarmiento de Junín (5-0), Instituto (3-2), Independiente (2-0), Lanús (1-0) y San Martín de San Juan (2-1). Mientras que las derrotas se dieron frente a: Deportivo Riestra (0-3), Gimnasia de La Plata (0-1), Newell’s (1-2) y Vélez (1-2). En tanto que el empate se registró la última vez que jugó en el José Fierro, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (1-1). En esos 10 encuentros disputados en condición de local por Liga durante 2025, los tucumanos consiguieron un 53,33% de eficacia, anotaron 16 goles y recibieron 12.

El gran registro de Central

Rosario Central, en tanto, consiguió hasta ahora en este 2025 la mejor campaña de visitante de los últimos tiempos. En 10 presentaciones, los de Ariel Holan consiguieron 4 victorias, 5 empates y sufrieron 1 sola derrota. Consiguieron 17 puntos sobre 30 en juego, con un 56,66% de eficiencia, anotaron 9 goles (Campaz y Copetti, 2 cada uno; Malcorra, Duarte, Ferreira, Santi López y Di María, de penal, 1 cada uno), recibieron apenas 4 y le bajaron la persiana al arco en 7 de esos encuentros.

El árbitro

El árbitro Fernando Echenique será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre Atlético Tucumán y Central, del sábado a las 20.45, en el José Fierro. En el VAR estará Adrián Franklin.

El ex-Central Facundo Buonanotte podría seguir su carrera en Alemania.

En Central están atentos a un posible pase de Buonanotte, que iría a préstamo a un grande de Alemania

Andrés Merlos (foto) y Fernando Echenique serán los árbitros de los partidos de Newells y Central. 

Están los árbitros para la cuarta fecha Clausura: quién le toca a Newell's y a Central

La reserva de Central quiere volver a sumar de a tres luego de la derrota ante los sanjuaninos.

La reserva de Central se mide este miércoles contra Atlético en Tucumán

Central igualó 1 a 1 ante Atlético Tucumán en su última visita al Jardín de la República,

Central visitará a Atlético en Tucumán con el aval de los antecedentes

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Nazareno Funez: Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newells

Nazareno Funez: "Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newell's"

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Newells vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Salas de escape: un negocio lúdico que promete buena rentabilidad

Salas de escape: un negocio lúdico que promete buena rentabilidad

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?

Votación santafesina dividida en la media sanción a la ley de financiamiento de universidades públicas y la emergencia en pediatría para asegurar partidas
¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?
Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia
La Ciudad

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano
La Ciudad

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos
La Ciudad

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Nazareno Funez: Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newells

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Tuvo un paso fugaz por Newells: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Tuvo un paso fugaz por Newell's: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

La llegada de Luis Díaz a Newells quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

Por Luis Castro
La llegada de Luis Díaz a Newell's quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

El dato que presagia que Central y Atlético Tucumán se sacarán chispas en el cruce del sábado

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse

Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano
San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado
El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Por Leandro Garbossa
Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Una influencer santafesina se defiende: No fui parte del atentado a Cristina
Una influencer santafesina se defiende: "No fui parte del atentado a Cristina"

Julieta Prandi dio un testimonio desgarrador en el juicio contra su expareja
Julieta Prandi dio un testimonio "desgarrador" en el juicio contra su expareja

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral
Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse
Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario
Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por Florencia O’Keeffe

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija
Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario
Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación
La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega
Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega

Emergencia en discapacidad: desde el municipio criticaron el veto
Emergencia en discapacidad: desde el municipio criticaron el veto

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Por Facundo Borrego
Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste
Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati
Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid
Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos
Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos

Pullaro: De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente
Pullaro: "De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente"

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste
Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste