Atlético del Rosario perdió en Bella Vista y descendió en el Top 12 de la Urba

Cayó ante Regatas, un rival directo, que lo mandó al descenso. En 2025 no jugará el torneo más importante de Buenos Aires

Hasta acá llegó. Atlético del Rosario terminó un mal campeonato con el lógico descenso. No jugará en 2025 el Top 12 de la Urba.

Había que arriesgar lo justo y necesario para no exponerse, pero las urgencias mandaban. La apertura del marcador llegó recién a los 26' cuando Manuel Nogués embocó un penal que puso al equipo rosarino adelante y encendió la ilusión , que creció con el try de Facundo Gerosa tras un muy buen pasamanos. Con viento en contra, Regatas se las ingenió para frenar cada ataque y aguantó lo que más pudo.

Estaba a pedir de Atlético del Rosario

El partido se presentó entonces intenso, con un equipo visitante intentando ser protagonista pero que no lograba trasladar al marcador tanto esfuerzo. Los forwards rosarinos realizaron un tremendo trabajo y fueron los grandes artífices para que el equipo se vaya al descanso 10-0 arriba. El marcador tuvo gusto a poco, quizás porque Atlético no aprovechó demasiado el viento a favor que tuvo y esa diferencia no aseguraba nada.