Atención, fanáticos de la Fórmula 1: la nueva regla exclusiva para el GP de Mónaco

Mónaco es conocido por tener una brecha mínima entre los muros y la gloria , centímetros que pueden definir la carrera o dejar afuera a un corredor. El riesgo de caos es permanente, por lo que las estrategias pueden cambiarse en segundos. Además de eso, a partir de ahora los ingenieros deberán trabajar para que la normativa de neumáticos no se convierta en una lotería.

image (37).jpg Franco Colapinto en el circuito callejero de Mónaco este viernes, en las primeras prácticas libres.

Los motivos de la nueva regla exclusiva para Mónaco

Tal como aprobó la Comisión de la F1 en febrero pasado, y posteriormente ratificó el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, a partir de este año se implementará la nueva regla que obliga el uso de tres juegos de neumáticos durante la carrera del GP de Mónaco, con la idea de “aumentar la emoción de una de las carreras más antiguas del calendario”, añadió Alpine.

“La carrera en el Principado es un clásico, pero con el aumento del tamaño de los monoplazas de F1, adelantar en las estrechas calles es prácticamente imposible, incluso con una zona de DRS”, sostuvieron desde el equipo francés. Esto provoca que sea un ritmo más lento, generando menor desgaste en los neumáticos y limitando los sobrepasos o cambios de posición desde el inicio.

En tanto, afirmaron que la regla no se modificará en caso de que haya lluvia durante la carrera, hecho que puede alterar los planes de las escuderías y dificultar la conducción de los pilotos. “Si la carrera es detenida con bandera roja, los pilotos podrán aprovechar la parada para cambiar sus juegos de neumáticos para cualquier reinicio”, sumaron.

Qué sucede si no se cumple la nueva regla

La doble parada de boxes es obligatoria para todos los pilotos, sin excepción, y forzará un armado específico de la estrategia, ya que puede alterar las posiciones de la carrera en más de una ocasión.

Si un piloto no realiza el cambio obligatorio de compuesto de neumáticos durante una carrera, queda descalificado, por lo que en esta oportunidad deberá cumplir en dos ocasiones. Por otro lado, si la carrera se interrumpe y no se reinicia, la penalización para quienes no hayan cumplido con esta regla será de 30 segundos adicionales.