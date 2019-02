Arriba, tres nombres para un puesto

Con el panorama más o menos resuelto respecto al equipo (eso es lo que parece) Bauza tendrá hoy que definir el tema del delantero. Es probable que ayer mismo ya lo haya tenido resuelto, pero dejó la intriga. Es que en el ensayo táctico utilizó sólo 10 jugadores, sin el centrodelantero. En ese trabajo la delantera del alternativo que atacaba estuvo compuesta por Germán Herrera y Claudio Riaño. Fernando Zampedri se mantuvo al margen, aunque tal vez ello no haya sido indicador de nada. Hasta aquí el entrerriano jugó cuatro de los cinco partidos del año (no estuvo ante Huracán por una lesión) y es el futbolista con mayores chances. De todas formas Zampedri no anda derecho con el arco y eso podría ponerlo en duda. Ahora, si no es Zampedri, ¿quién? En los últimos días se habló mucho de que Herrera podía ser una alternativa en el corto plazo y tal vez el técnico le dé la oportunidad ahora. Por características, Riaño como único delantero es menos probable. Hoy será el último entrenamiento canalla previo a Lanús y allí el Patón deberá decidir. De confirmar el esquema con el que probó ayer tiene tres nombres a los que echar mano, aunque la puja estaría entre Zampedri y el Chaqueño Herrera.