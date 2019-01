Arranca el trabajo tras la conquista en Copa Argentina

Se terminó el descanso para el plantel profesional de Central. Los canallas iniciarán hoy la pretemporada de cara al duro semestre que se les avecina. En horas de la tarde el grupo pondrá primera en el predio de Arroyo Seco. A cargo de los trabajos estarán José Di Leo, ayudante de Edgardo Bauza, y el preparador físico Bruno Militano, ya que el Patón se reincorporará recién entre el 7 y 8 de enero, cuando regrese de Ecuador.

La de hoy no será una vuelta a los trabajos normal. Es que Central lo hará como flamante campeón, algo que no lograba desde hace más de dos décadas. Claro que esa alegría que vivió en diciembre en Mendoza no deberá anestesiarlo, sino más bien potenciarlo para enfrentar los compromisos que tiene por delante, especialmente lo que hace a la Copa Libertadores de América. Desde las 18 el plantel se pondrá en movimiento, aunque la primera jornada será más de aclimatación que otra cosa. Después llegarán las evaluaciones correspondientes y los trabajos físicos más intensos. Igual no será demasiado el tiempo para trabajar debido a que la competencia se reiniciará el 25 de enero (el canalla visitará a Huracán el sábado 26, a las 17.10). En el medio habrá dos encuentros amistosos: el domingo 13, en el Gigante de Arroyito, contra Belgrano y el sábado 19 frente a Racing, en Mar del Plata.

Además de la Superliga, Central (según la dirigencia allí estará la prioridad) afrontará la Libertadores y en el medio tendrá la chance de lograr un nuevo título, cuando enfrente a Boca por la Supercopa Argentina.