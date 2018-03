Rusia está cada vez más cerca. Apenas restan 81 días para que la pelota comience a rodar en el Mundial y por ello la selección está en el centro de la escena deportiva. Ya nada de lo que ocurra con el equipo de todos pasará desapercibido. Ayer en la agenda de amistosos de la fecha Fifa, las miradas criollas apuntaban directamente a la ciudad inglesa de Manchester, donde Argentina tenía que medir fuerzas con una Italia hundida en la humillación de quedarse afuera de la cita ecuménica. La principal noticia ocurrió en la previa del partido, cuando se decidió "bajar" del ensayo a Lionel Messi "por una molestia en los isquiotibiales". Jorge Sampaoli no quiere correr el mínimo riesgo con la Pulga y por eso no dudó en preservarlo para que no sufra ninguna dolencia que le demande algún tiempo de recuperación. Y el que tomó la posta del crack del Barcelona fue otro rosarino, el ex Central Giovani Lo Celso, que intentó comandar las riendas del equipo y por momentos lo consiguió. Fue victoria albiceleste 2 a 0, con gol de otro coterráneo como Ever Banega para abrir la cuenta y una conquista de Manuel Lanzini para decorar el triunfo ante la azzurra. El mejor de Argentina fue Wilfredo Caballero, que parece se ganó el lugar de tercer arquero rumbo a Rusia. Y Di María, con una mialgia, fue desafectado del ensayo del martes ante España, en Madrid.

Que no juegue Messi ya genera incertidumbre y una gran ansiedad, por todo lo que pierde el equipo sin el aporte de lujo del mejor jugador del mundo. Y más si el Mundial está cerca y todos quieren que la Pulga llegue en óptimas condiciones para potenciar el sueño de la selección de conquistar Rusia. La idea es dosificar las cargas de Leo, cuidarlo al máximo y por eso ayer se optó por no utilizarlo.

Así tuvo la gran oportunidad de saltar al ruedo Giovani Lo Celso, uno de los que se está jugando un cupo en la lista definitiva para el Mundial. Ayer por momentos logró hacer pesar su buen dominio y le devolvió la pared a Banega en el primer grito albiceleste. El ex canalla se sumó un poroto en el sueño de participar en Rusia.

En tanto, Banega ratificó que enchufado debe estar dentro del equipo. Ayer ingresó en el complemento, se mostró participativo y se animó a hacer jugar a sus compañeros. Ever capturó una pelota, se asoció con Lo Celso y tras recibir la pared remató seco para dejar parado al legendario Gianluigi Buffon y estampar el 1 a 0. Banega tiene grandes chances de ser el cinco titular en Rusia.

Lo dicho, el jugador de los que está a prueba que más aprovechó la chance fue Caballero, que tras su actuación de ayer con buenas tapadas a puro reflejo sería el tercer arquero en el Mundial, detrás de Sergio Romero y Nahuel Guzmán.

Ahora el equipo dirigido por Jorge Sampaoli encarará el segundo y último partido de la gira europea ante España, el martes en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Allí seguirá sacando conclusiones.