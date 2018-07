Ardusso, muy lejos de todo

Juan Pablo Gianini sorprendió a propios y extraños con una pole position muy peleada con rivales de su propia marca, Ford. Y los pilotos más encumbrados terminaron demasiado atrás, aunque hoy tendrán una nueva chance de redimirse. Entre ellos estuvo el escolta del campeonato, el parejense Facundo Ardusso, que finalizó 27º. Peor les fue a los otros zonales y en general a los que están adelante en la Copa de Oro.

Gianini viene en realidad con buen nivel y de hecho está 10º en el campeonato, pero le faltaba una actuación así. Claro que le sacó apenas 83 milésimas a Mauricio Lambiris, 87 a Leonel Ugalde y 92 al primer Chivo, el deJuan José Ebarlín.

Y no sólo a Ardusso le fue mal, claro que a menos de un segundo (801 milésimas). El líder Jonatan Castellano, por ejemplo, quedó 23º. El tercero Juan Martín Trucco fue 19º, el cuarto Gastón Mazzacane 38º, el quinto Mariano Werner 13º y recién el sexto, Agustín Canapino, arrimó al 6º puesto. Matías Rossi fue 7º con el Ford, el mejor Torino fue el de Carlos Okulovich, 8º, y recién aparece Julián Santero con el mejor Dodge en el 9º puesto, completando el top ten Leonel Pernía en el 10º lugar. Quedó claro que el óvalo ofreció sorpresas ayer.

Y los otros zonales terminaron peor. Juan Marcos Angelini fue el primero que quedó a más de un segundo de la pole, en el 29º lugar, mientras que el local Nicolás González no se lució y apenas alcanzó el 35º puesto.

"No estamos bien, no caímos bien con la puesta a punto e intentaremos mejorar en la segunda tanda", dijo el Flaco Ardusso. Sí. Tiene todo por mejorar.