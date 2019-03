Aquario va por el Odesur

Con la resolución de ocho competencias condicionales y una jerárquica, el Hipódromo Independencia abrirá sus puertas esta tarde desde las 15.00 para llevar a cabo la 5ª cartelera turfística de la temporada.

La reunión estará dedicada a homenajear a los Juegos Suramericanos de Playa 2019, a cuatro días de su inicio. La cuarta edición de este torneo internacional tendrá lugar entre el 14 y el 29 de marzo, contará con la presencia de 2 mil atletas de 14 países y aglutinará a unas 10 mil espectadores por día.

La jornada irá transcurriendo hasta llegar a la previa del cierre final, donde una decena de milleros de la vieja guardia, protagonizarán el Clásico Apertura "Copa Odesur", carrera que se correrá en el 8º turno, desde las 18.30 y sobre un recorrido de 1.600 metros. En el análisis preliminar asoma un candidato excluyente y dos claros retadores, una circunstancia que permite abrir fundadas esperanzas de un cotejo que puede levantar el voltaje en el público apostador.

Dentro de la nómina y apoyado en su reciente gestión, el zaino Aquario asumirá el rol protagónico. El hijo de Roman Ruler llega tras varias actuaciones descollantes en el circo norteño metropolitano y en la arena local, éxitos que buscará repetir esta tarde en versión aumentada.

Como su contendiente más peligroso se ubicará Carl Lewis, un hijo de Pure Prize, además de Una Vida Nocturna, que también se muestra en la previa como un enemigo de cuidado para el zaino afincado en la caballeriza Chefa.





Sixties Song va por toda la gloria

Esta tarde el turf vivirá su gran fiesta con el Gran Premio Latinoamericano en el hipódromo de Santiago de Chile y la delegación argentina tendrá a Sixties Song a la cabeza, junto a Nicholas y Puré Nelson.

A Sixties Song lo correrá el jockey uruguayo Pablo Falero, mientras que Nicholas será montado por el paraguayo Eduardo Ortega Pavón y Puré Nelsón por el brasileño Francisco Leandro Goncalves.

Es una delegación compacta y con muchas chances de ganar en Chile. Serán 2.000 metros a plena emoción. Esto es lo que consideran Nicolás Gaitán, el entrenador de Sixties Song, y también Enrique Martín Ferro, el cuidador de Nicholas.

Además la lista se completa con Filmore (Brasil), Hassenah (yegua de Brasil), Cariblanco (Chile), Nuevo Maestro (Chile), Penn Rose (yegua de Chile), Ya Primo (Chile), Milos (Perú), Sensacionale (Estados Unidos), More Than Words (Estados Unidos), Fitzgerald (Brasil), Nombar (Chile), Brown Storm (Chile), Win Here (Chile) y El Expreso (Chile).