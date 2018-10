Por momentos estuvo exultante. En otros mostró temple de acero. Rodolfo Di Pollina vivió una jornada dominguera a puro frenesí. El candidato por el oficialismo se erigió ayer en el flamante presidente de Central. La masa societaria le brindó un respaldo contundente a la hora de concurrir a las urnas. La lista Foro Canallas Unidos obtuvo casi el 70 por ciento de los votos. No hay mucho más para agregar en este aspecto. "La gente valoró y apostó nuevamente por este proyecto que arrancó hace cuatro años", comenzó relatando Rodo en el amanecer del solitario diálogo con Ovación desde las entrañas del búnker político, mientras que en la vereda y la calle de Avellaneda al 300 bis la tropa fiel festejaba el triunfo eleccionario a pura cumbia y abrazos que deseaban ser interminables. "Apuntamos a un Central más grande", acotó el nuevo mandamás auriazul mientras sostenía a su pequeña hija en las rodillas. "Redoblaremos los esfuerzos para seguir creciendo en todos los aspectos", prometió a modo de desafío un ya reflexivo dirigente antes de unirse nuevamente a la gran celebración reservada para los oficialistas.

Di Pollina siguió con una tensa calma el desarrollo de las elecciones. A media tarde caminaba sin pausa ni prisa por el perímetro permitido para charlar con sus pares de lista o bien saludarse con algunos referentes de las dos listas que compitieron en estos comicios. Siempre comulgando un bajo perfil y "en el marco del respeto hacia los demás porque acá no somos rivales, somos todos centralistas. Hay que destacar que el club es transparente y tiene elecciones. La democracia y el diálogo están instalados en Central", reflejó en el mano a mano con Ovación.

Tiempo de festejar

A la hora del recuento de votos, que fue pasaditas las 18, se atrincheró con sus compañeros de campaña en el bar del estadio para seguir atentamente cómo seguía todo. Sin embargo, a las 19.02 empezó una especie de implosión. Atrás quedó esa timidez que suele reflejar a simple vista y comenzó a festejar que la tendencia marcaba un claro triunfo de la lista que encabezaba: Foro Canallas Unidos. Desde ahí todo fue exaltación en la vida interna del flamante titular canalla por más que intentó bajar la adrenalina en ciertos pasajes.

"Quiero celebrar con calma junto a nuestra gente y todo el pueblo de Central. Quiero disfrutar de verdad este momento. Es algo hermoso", le confesó a este diario con humildad y sin dudar mientras dejaba el Gigante y se dirigía caminando hacia el búnker del Foro "para abrazar a todos los que trabajaron incansablemente en esta campaña".

Luego dijo, entre abrazos a varios socios que lo paraban para felicitarlo por Avellaneda, que "en estos momentos siento emoción, pasión y compromiso". Un Di Pollina que ponderó el "respaldo incondicional de mi familia, que incluye a todo el círculo íntimo", acotó sin dejar lugar a dudas.

Banca familiar

"Soy una madre orgullosa y feliz", comentó casi entre lágrimas Nilda, quien a los 82 años y nacida en Misiones, le confío a Ovación: "Me emociona verlo así a Rodolfo. Es un hijo excelente y honesto", remarcó la mamá del nuevo presidente canalla antes de acotar que "él es cuarto de los seis hijos que tengo".

Mientras que a la izquierda estaba María Alejandra. La esposa de Di Pollina junto a sus dos pequeños hijos, Guadalupe y Lucas, quienes miraban a su alrededor como no comprendiendo el contexto real que los envolvía en ese momento.

A la hora de reflejar por qué el socio lo votó, Rodolfo dejó de lado los festejos y fue tajante en la declaración. "La gente valoró lo que hizo el Foro durante estos cuatro años. Apostó por el proyecto. Por la continuidad de lo que venimos haciendo. Les planteamos a los hinchas un modelo de club, garantizamos la transparencia, potenciamos las divisiones inferiores, pero siempre priorizando el fútbol profesional", dijo sin vacilaciones.

Mientras todo era felicidad en el búnker bajo la luna de avenida Avellaneda al 300 bis, Di Pollina aprovechaba para intercambiar saludos y abrazos con los socios, con la gente que se acercó al recinto a saludar y con los compañeros de fórmula.

"Cada uno es una pieza muy importante en esta estructura. Todos son importantes. No me gusta hablar de lo individual. Priorizo lo colectivo porque creo en eso para obtener crecimiento", remarcó Di Pollina mientras Ricardo Carloni, Martín Lucero y Marcelo Facciano se amalgamaban con la masa y no paraban de saltar o bailar al ritmo de la cumbia.

"Salí a hacer campaña recién el último mes por el respaldo que me dieron mis compañeros en todo momento. Está claro que la gente votó un proyecto. Y eso es una evolución muy importante", sostuvo el flamante presidente canalla. "Pero no me quedo con eso. Mañana (hoy) a las 10 de la mañana nos reuniremos en el club porque hay que trabajar. Vamos a empezar a darle prioridad a los proyectos. A su vez estamos pensando en el partido del miércoles contra Almagro por Copa Argentina, que es muy importante", deslizó luego de colgar la blanca camisa refinada para lucir la camiseta canalla que no se sacaría hasta "la hora de ir a dormir".

Con respecto al amplio margen que obtuvo el Foro sobre el resto de las listas (Comunidad Canalla y Fuerza Auriazul), Di Pollina dijo: "La brecha es importante. Demasiado diría. Es una motivación saber que obtuvimos tanta diferencia. Claro que a la vez nos obliga a redoblar los esfuerzos para seguir creciendo en todos los aspectos. Cada uno de los que integramos este espacio estaremos muy comprometidos con este proyecto. La gente votó por un modelo de club y haremos todo para seguir engrandeciendo a esta gran institución".

A la fiesta concurrieron además Raúl Broglia, quien seguirá siendo el presidente del club hasta la próxima semana, y Luciano Cefaratti, quien cuando la gente lo visualizó comenzó a corear su apodo (Luso) con fervor y de manera ininterrumpida durante varios minutos, lo que generó un llanto espontáneo del actual vicepresidente primero.

La noche seguía su curso en el búnker del Foro, donde además estaban el Loncho Ferrari y el director deportivo Mauro Cetto. Todo era alegría y un pico libre de cerveza. Los cánticos tribuneros eran el común denominador. Todos clamaban por la gloria en un futuro cercano.

Sin embargo, Di Pollina les dejó un sincero mensaje a los socios en general antes de concluir la charla con Ovación. "En primer lugar les quiero decir «muchas gracias a todos por votar». A todos, porque todos somos de Central. También que no duden porque vamos a seguir trabajando muy duro para estar siempre arriba. Vamos a reforzar para tener 100 mil socios. Y que la proyección apunta a un Central más grande en todos los sentidos", apuntó para luego sentarse junto a sus dos hijos y al lado de su esposa para tomarse como una especie de respiro y disfrutar el marco desde otra perspectiva. Ya que desde hoy tendrá la enorme responsabilidad de comandar el destino del club durante los próximos cuatro años.