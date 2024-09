Ángel Di María y un homenaje Monumental al héroe de la selección argentina

"Tal vez no fuiste un Dios como jugador para algunos, para mí sos el mejor padre y el mejor del mundo", sintetizó Mía en un relato que repasó todo, las tristezas y las alegrías de Ángel Di María, que no pudo contener las lágrimas.

Messi, por video en el Monumental

"Quería estar presente con este video", dijo un Lionel Messi también emocionado, pese a hacerlo a la distancia, ya que no fue citado a la selección por estar recuperándose de una lesión de tobillo producida en la final de la Copa América.

"Que disfrutes mucho de la noche, junto a tu familia, tus seres queridos, de toda la gente de Argentina que te hizo este homenaje. Que es más que merecido por todo lo que hiciste. Sabes que te quiero mucho, te vamos a extrañar mucho. Un beso grande y saludos a todos en la Argentina", dijo Messi a modo de resumen.

Después surgió la voz a capela de Abel Pintos, cantando "yo voy a estar pensando, en volver en regresar", mientras salían a la cancha todos sus ahora excompañeros de la selección, con la camiseta número 11, por supuesto.

El Goyco le pasó la palabra

Sergio Goycochea ofició de conductor y por supuesto le dio el micrófono. "Hola. la verdad es muy difícil poder hablar. Tengo muchos sentimientos por dentro", expresó y empezó con loas agradecimientos.

A los primeros que le dedicó las "gracias" fue a los trabajadores anónimos del predio de AFA de Ezeiza. "Quiero agradecer antes que nada a toda la gente que trabaja en el predio de la AFA. Toda mi carrera, 16 años, viví cosas difíciles y ahora la máxima alegría. Y ellos nos bancaron siempre con buena cara. Para ellos es este primer cariño y agradecimiento, por todo lo que hicieron por mí, y por todos los chicos que pasaron por ahí".

Después siguió la lista en un orden que seguramente meditó mucho. "No quiero olvidarme de todos los entrenadores y compañeros. Tuve la posibilidad de tener grandes jugadores al lado y tuvimos la mala suerte de no poder lograr algo. Por eso no quiero olvidarme de ellos, de los que me enseñaron a seguir peleándola", expresó en relación a los planteles que integró antes de que viniera la buena.

Las dedicatorias más emotivas de Angelito

"Y no puedo olvidarme de todos mis compañeros de ahora, de los que aún se hacen los jóvenes", dijo con una enorme sonrisa, "y de los más chicos que me dieron la posibilidad de ganar todo lo que gané. Gracias a ellos me voy de esta manera, con este cariño. Voy a estar eternamente agradecido a ellos, al cuerpo técnico, médico, a todo el staff", expresó generando el aplauso de los mismos. "Voy a ser un hincha más, ahí en la tribuna. Y seguramente vamos a estar peleando la Copa América y los Mundiales".

Por supuesto, el final estuvo dedicado a su círculo íntimo. "Y por último, quiero agradecer a mi familia, por todo los que me bancaron cuando las cosas no salían. A mis viejos, a mis hermanos que están en la platea, gracias por bancarse todo", dijo emocionado, para darse vuelta y hablarle de frente a su esposa Jorgelina, y sus hijas Mía y Pía.

"Y las más importantes de mi vida, a mis preciosuras, las que estuvieron al lado mío siempre, las que no dejaron que nada me lastime. Gracias por acompañarme. Este es la última Copa que ganamos juntos con esta camiseta. Gracias, gracias de corazón", cerró rodeado de la Copa América y de ellas, fundidos en una abrazo interminable, con la ovación de fondo.