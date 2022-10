Almada viene dulce y tiene todo para seguir en el equipo

Para Carlos Tevez será nuevamente otra previa en la que deberá pensar de qué manera armar el equipo, sabiendo que hay nombres que están para volver y otros con los que todavía no podrá contar. Entre este último grupo está Juan Gabriel Rodríguez , titular indiscutido en prácticamente todo el ciclo del Apache, por lo que ese lugar seguirá en poder de Facundo Almada, otro de los de mayor rodaje en los últimos años y que en los dos últimos encuentros convirtió. No es lo más importante para un jugador que se desempeña como zaguero central, pero para el futbolista sin dudas implica un envión anímico.

Hace dos partidos que Almada viene siendo titular y sus actuaciones estuvieron dentro de todo acorde a las pretensiones del entrenador. El último de ellos, contra Unión, fue en el que dejó una mejor imagen. No cometió errores importantes o que al equipo le hayan costado caro y además fue el autor del gol del empate, cuando el canalla iba en busca del mismo con más empuje que ideas.

Almada2.jpg Antes de Unión, Almada jugó contra Racing. Arrancó como lateral y terminó como central. Leonardo Vincenti / La Capital

Pero además de ese gol, lo que mostró Almada en ese encuentro fue un par de intervenciones oportunas, sobre todo en el complemento. Y ese rendimiento aceptable lo logró actuando como segundo marcador central (el primero fue Javier Báez). Allí jugó también casi todo el partido frente a Racing, después de dejar el lateral derecho (en ese lugar ingresó Leonel Vergara) luego de que se lesionara Rodríguez.

Hasta aquí Almada fue una especie de comodín en los últimos partidos en los que le tocó jugar. Porque antes de Racing y Unión le había tocado en cancha de Argentinos Juniors, donde Tevez también lo improvisó como lateral por derecha frente a la imposibilidad de poder contar con los lesionados Damián Martínez e Ismael Cortez.

Juan Cruz Komar estaría nuevamente a disposición de Tevez, pero teniendo en cuenta las declaraciones del técnico tras el empate ante Unión (“El que no quiere estar que no esté”, tiró) es difícil que le dé la posibilidad de jugar como titular. Pero lo dicho, Almada no sólo viene de jugar los dos últimos encuentros, sino que convirtió en ambos. Si se trata de un delantero a nadie se le cruzaría por la cabeza que pudiera salir del equipo.

Tevez estará frente al enorme desafío de lograr que su equipo luzca competitivo desde principio a fin y que no le ocurra lo de tantas otras veces, esto de regalar un tiempo. Por eso es difícil pensar que el Apache mantendrá los nombres. Es casi un hecho que alguna pieza tocará.

Tevez.jpg Carlos Tevez seguramente realizará cambios para el partido ante Defensa y Justicia. Leonardo Vincenti / La Capital

Marcelo Benítez y Mateo Tanlongo ya están trabajando normal y si Tevez pretende utilizarlos podría hacerlo. Son dos nombres más que el entrenador tendrá a mano. Una vuelta probable era de Ignacio Malcorra, pero el volante zurdo no se recuperó de una molestia y esta vez no estará ni siquiera a disposición. Allí, la gran duda es si Tevez mantendrá a Fernando Rodríguez como lateral por izquierda y a Lautaro Blanco en la zona de volantes. Y lo mismo corre para la banda derecha, con Leonel Vergara y Damián Martínez. Por la decisión que tomó el DT a los 36’ del primer tiempo todos los caminos conducen a que podría haber variantes en esas posiciones.

Lo demás también es especulación pura, el saber si mantendrá a Gino Infantino o si buscará algo más de equilibrio con Francis Mac Allister; si dejará a Alejo Veliz como único delantero definido o si intentará sumar a alguien más en la ofensiva. Allí, Jhonatan Candia y el Chipi Frías son los nombres que se anotan en la lista.

A Tevez le queda sólo el entrenamiento de este domingo (el lunes el partido es a las 16.30, por lo que es poco probable que haya movimientos matinales) y allí deberá tomar una decisión sobre qué pondrá en cancha contra Defensa y Justicia.