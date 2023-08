Alejandro Tosti, el rosarino que llegó a la cumbre mundial del golf

“Un día vino un político a mi cancha de golf y me ofreció un puesto. Le expliqué que todos los días llegaba, me tomaba un café y caminaba cinco horas. ’¡Qué linda vida!’, me dice. A lo que le contesté: ’¿Y usted me la quiere cambiar? ¡Déjese de joder!”. Una frase icónica que salió de la boca del gran Roberto de Vicenzo, el golfista argentino más grande de la historia. Un inolvidable (un poco olvidado) que siempre mereció más reconocimiento del que tuvo. Pero la leyenda dejó discípulos.