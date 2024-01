Al Central campeón le borraron la sonrisa sobre el final

Central ganaba bien, pero no lo cerró ante un Atlético Tucumán que no lo perdonó y terminó empatando 1 a 1 casi sobre el epílogo. Al equipo de Miguel Angel Russo se le atragantó el festejo que merecía.

No pudo ser. Facundo Mallo no puede conectar con precisión de cabeza en el primer tiempo. Central logró cerrar el partido.

No lo noqueó y lo pagó. Así de simple y sencillo. La presentación del campeón no terminó con un descorche. La función brindada bajo la luna tucumana eclipsó la esperanza colectiva de empezar la defensa del título pisando fuerte y firme el primer escalón de la esta nueva Copa de la Liga. Central jugó ante un Atlético que se rearmó y demostró en varios pasajes que aún es un prototipo de equipo. Así y todo se las ingenió para dar este jueves de acción ligera una muestra aguerrida. El partido terminó siendo un empate tan increíble como real. El canalla se pegó la vuelta en avión sabiendo que podía haber escrito otro final. Es cierto que esto recién comenzó. También que debe mejorar para erigirse en un fiel oponente de alto calibre e imponer el respeto acorde a su rol bien ganado en diciembre pasado.