Agustín Canapino encaminó rápido sus aspiraciones a un nuevo título del Turismo Carretera

El Rosendo Hernández de San Luis dio inicio a la Copa de Oro y el Titán afirmó rápido su candidatura en el Turismo Carretera con un triunfo de principio a fin.

14 de septiembre 2025 · 16:16hs
El podio en San Luis

ACTC

El podio en San Luis, con Agustín Canapino flanqueado por el campeón Julián Santero y Santiago Mangoni. Estos dos aún no ganaron este año en el Turismo Carretera.

Empezó la Copa de Oro 2025 del Turismo Carretera y Agustín Canapino no dejó dudas de que es el principal candidato. Ganó de principio a fin en el Rosendo Hernández de San Luis y domina la fase decisiva. Los representantes santafesinos, en el sube y baja.

Solo Julián Santero, que le arrebató la pole el sábado, pudo darle pelea a Canapino en la final de la undécima fecha del año, la primera de la Copa de Oro.

En carrera, el campeón lo intentó en la largada y el único relanzamiento, pero el Titán no le dio resquicio, aprovechando que había obtenido la serie más rápida en la mañana.

El que no pudo aprovechar nada fue Marcelo Agrelo, que como Santero necesita la victoria obligatoria. El del Maquin Parts de Venado Tuerto, que ganó la batería más lenta, se retrasó luego de un toque con el propio Santero y finalizó en el fondo. El ganador de la fase regular sumó poco.

Pero el fuerte equipo santafesino sí se fue satisfecho con la labor de Mauricio Lambiris, que arañó el podio con el cuarto lugar y sumó en grande en la Copa de Oro. Además, ya ganó este año.

Otto Fritzler fue otro que venía para más, pero tuvo un pequeño despiste que lo retrasó al quinto lugar.

Gran labor cumplió el santafesino de Villa Minetti Ignacio Faín, en su primer año en la categoría. Fue 12° y aún sueña con los 3 de Último Minuto. Mientras que el parejense Facundo Ardusso cerró un mal fin de semana en el 31° lugar.

El Flaco de Las Parejas quedó a 35,5 de los tres de Ultimo Minuto y Faín a 50,5. Quedan tres carreras para clasificar y todo puede ser: San Nicolás, Paraná y Toay. El campeonato se definirá en el Mouras de La Plata.

Los pilotos del RUS Med Team de raíces rosarinos no tuvieron mejor suerte. Josito Di Palma fue 29° y Tobías Martínez abandonó. MIentras que los otros autos del Maquin de Venado Tuerto terminaron atrás: Juan Bautista De Benedictis 18° (salió de los 3 de Último Minuto) y Gastón Ferrante 30°. Agrelo finalizó se retrasó hasta el 34° puesto.

Así quedaron las posiciones en el Turismo Carretera

Copa de Oro: 1° Agustín Canapino: 61 puntos (3 triunfos), 2° Julián Santero: 44 , 3° Mauricio Lambiris: 43 (1 triunfo), 4° Otto Firtzler: 42.5 (1 triunfo), 5° Santiago Mangoni: 38,5, 6° Christian Ledesma: 33, 7° Matías Rossi: 30,5 (de último minuto), 8° Juan Martin Trucco: 29,5, 9° Marcos Landa: 29 (de último minuto) 10° German Todino: 25, 11º. Marcelo Agrelo: 23, 12° José Manuel Urcera: 22,5 (de último minuto), 13º Jeremías Olmedo: 21, 14º Mariano Werner: 10 ( 1 triunfo y, 15º. Valentín Aguirre: 4 puntos.

Próxima carrera: 5 de octubre, Autódromo de la ciudad de San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires.

Di María lo grita con locura en el clásico. Tras ese triunfo, el plantel se reencuentra con sus hinchas.

Central llega con la boca abierta y no quiere que un competidor directo se la cierre

El ex Gimnasia Nacho Fernández grita con todo el gol de River en la cancha de Estudiantes. Central no podrá alcanzar al Millonario en esta fecha.

River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada

Mario Moccia, presidente del COA; Pablo Javkin, intendente de Rosario y Gustavo Borro, secretario de Copar, en conferencia de prensa.

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

El entrenador de Central, Ariel Holan, confirmará los once recién una hora antes del partido.

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

