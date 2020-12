Las sensaciones que hubo inmediatamente después del partido tenían que ver con una lesión con todas las letras de Emiliano Vecchio. Se pensó que ese esfuerzo que el capitán de Central realizó en los 90 minutos contra Unión habían desembocado en un desgarro, pero, en principio, la situación no sería tan compleja. Es que en el mediodía de este miércoles al futbolista le realizaron un estudio y el mismo dio cuenta de la existencia de un edema en el recto derecho, pero que no llegaría a ser una lesión de consideración. Hoy, el pensamiento del cuerpo técnico es que bajo una evaluación diaria hasta el día del partido (el martes 29, a las 17.10) Vecchio no está descartado para cuando Central visite a Aldosivi.