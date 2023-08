A un día de dar la lista para Eliminatorias a Scaloni lo complica la lesión de Marcos Acuña

image (12).jpg

En cuanto al partido con Ecuador, se llevará a cabo en el estadio de River el jueves 7 de septiembre, a las 21, y para entonces Scaloni piensa en una amplia nómina de casi 40 convocados, entre los que incluirá a varios componentes del seleccionado sub-23 que dirige Javier Mascherano y aprovechará cada una de las fechas Fifa hasta fin de año para prepararse para el Preolímpico.

Ese certamen se llevará a cabo en Venezuela en enero de 2024 y será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024, con la complicación de que solamente dos de los 10 seleccionados sudamericanos se clasificará para esa contienda francesa.

Y como por ser organizado por el Comité Olímpico y no por la Fifa, los clubes no tienen la obligación de ceder a sus futbolistas para la etapa de preparación, es que desde el seleccionado mayor argentino se buscó el subterfugio de convocar como si fuera parte del mismo a los del sub-23, con el objetivo no solamente de que entrenen juntos, sino que también tengan la oportunidad de jugar algún amistoso.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSLBenfica%2Fstatus%2F1693687343071297727%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false 5 jogadores já convocados para os compromissos das suas seleções!



Di María e Otamendi

Musa

Trubin

(Sub-23) Morato#SejaOndeFor pic.twitter.com/oQRqfaXe6s — SL Benfica (@SLBenfica) August 21, 2023

Esta modalidad se hará extensiva a las dos siguientes ventanas de Eliminatorias que tendrán lugar en octubre y noviembre, cuando primero Argentina recibirá a Paraguay y luego visitará a Perú, y posteriormente será anfitrión de Uruguay y huésped de Brasil.

En la lista que elevará Scaloni en las próximas horas no podrá estar el arquero Gerónimo Rulli, por una operación en el hombro derecho que lo mantendrá inactivo hasta fin de año, pero aunque se había especulado con el retorno de Gerónimo Rulli, en principio los citados serían el mencionado "Dibu" Martínez, Juan Musso, Walter Benítez y Franco Armani.