A Central se le bajó la persiana doméstica en La Paternal

El equipo de Russo fue una sombra y Argentinos lo venció por 3 a 0. El canalla no tuvo ninguna reacción en la adversidad. Ahora todos los cañones apuntan a la Libertadores.

Ese mínimo de esperanza y expectativas para seguir con chances en la Copa de la Liga que Central trajo a La Paternal se esfumaron, se escabulleron como agua entre los dedos y el resultado adverso que el equipo de Miguel Ángel Russo volvió a cosechar en condición de visitante, no hizo otra cosa que dejar parado al canalla frente a un escenario en el que hay mucho para barajar y dar de nuevo. Apuntando por supuesto hacia otra dirección, que ya no es la defensa del título en el torneo local. El 0-3 que se trajo de cancha de Argentinos dejó a Central a cinco puntos del último (Talleres), que hoy está ingresando a los playoffs finales de la zona A, pero con apenas nueve unidades en juego. Un despropósito pensar que el canalla querrá dar batalla hasta el final sabiendo que en un par de semanas lo que se le viene es nada menos que la Copa Libertadores. Allí apuntaron los cañones tras el pitazo final de Lobo Medina y esa caminata cansina con la mirada clavada en el piso.

Hasta la noche de este martes Central se aferraba a la frase (no está muerto quien pelea), pero después de otros noventa minutos de martirio fuera del Gigante de Arroyito eso ya no corre, amén de que las matemáticas no lo hayan descartado por completo. Es que es mucha la distancia por recortar con tan pocos puntos en juego. Es ganar los tres que restan (Barracas, River y Riestra), y esperar la venia de algunos otros resultados. Sería lo más parecido a encontrar una aguja en un pajar.