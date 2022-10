"Disfruto de jugar a la pelota", dijo el charrúa Flores

Para Santiago nada cambió durante la temporada 2022 porque la firma del contrato no lo perturbó. “Disfruto de jugar a la pelota, es lo que más me gusta, jamás falto a los entrenamientos y soy responsable al ciento por ciento. Es más, los fines de semana siempre estoy a disposición ante cualquier convocatoria de los entrenadores, actualmente vengo jugando en la 7ª división, los domingos a la mañana. Pero cuando me convocan de otras categorías salgo corriendo para jugar también”, aseguró el joven profesional.

De la mano del ex DT Juan Rossi, el pibe Flores saltó al profesionalismo. En el debut ingresó en el complemento, fue el centro de todas las miradas y la dirigencia charrúa tomó nota y le hizo contrato.

florees10.jpg La tiene atada. Flores encara a los defensores de Provincial e inicia el ataque de Central Córdoba. El juvenil mediocampista es figura en la séptima división.

“Tengo los mejores recuerdos de aquel partido y soy muy agradecido al entrenador Juan Rossi, quien me dio una mano para llegar a primera división. A partir de ese momento pude tener mucho más trato con los entrenadores de inferiores y de primera. Todos me dieron muchos consejos y me alentaron para que pueda disfrutar cada momento, tanto en las prácticas como en los partidos. Ahora, con la llegada del Chino Vizcarra, el nuevo DT, volví a los entrenamientos con el plantel superior de AFA y en el último cotejo estuve entre los convocados”, contó Santiago, que sigue jugando en las inferiores del Matador y espera el momento para volver a jugar en Primera C en el 2023.

Con sus 16 años, Flores no se pierde ningún entrenamiento y a la vez continúa con sus estudios en la escuela secundaria. “En el 2022 tuve que cambiar el ritmo de vida para seguir jugando al fútbol. Ahora con un contrato profesional estoy a disposición del club. Muchas veces me tocó entrenar por la mañana en el Gabino Sosa o sino de tarde, en el predio de Villa Gobernador Gálvez a partir de las 15.30. Esta rutina también me hizo cambiar los horarios para continuar con los estudios. Antes ingresaba a las 7, ahora voy a las 18 y estoy en cuarto año. El esfuerzo es tremendo, lo hago con mucho gusto y tengo el apoyo de mis padres”, confió el pibe 10.

Santiago Flores, quien comenzó jugando en el club Grandoli a los 4 años y luego llevó su magia a la entidad de barrio Tablada, disfruta de su momento como futbolista profesional y va por todo en el 2023.

Molinas: una fecha que se juega a dos puntas

Con gran expectativa se disputará la 28ª jornada en primer división de los torneos, Molinas, Pinasco y Reyna. En la A, lo mejor de la fecha se jugará en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria donde Rosario Central, líder del certamen, recibirá a Central Córdoba, último del torneo y que está perdiendo la categoría. El canalla dirigido por Alberto Valiente buscará una victoria para quedar a un paso del título y a la vez el charrúa comandado por Walter Bello intentará alzarse con tres puntos que serían fundamentales para seguir con vida en el Molinas.

El adelanto de la fecha será entre Coronel Aguirre y General Paz, esta tarde a las 16, en el estadio Ezequiel Lavezzi. Mientras que en la Primera B no se le programaron partidos a los clubes 7 de Setiembre y San Roque. En tanto, hoy adelantan Banco v. Unión Americana a partir de las 19.30.

Inferiores: tiempo de definiciones

Cuando restan disputarse tres fechas para finalizar la temporada 2022, varios clubes buscarán salir airosos en las diferentes categorías y además ganar la tabla acumulada. Por la zona A1, Newell’s (líder de la tabla general) será anfitrión de Pablo VI, que buscará sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. Mientras que Rosario Central, escolta del rojinegro, recibirá a Provincial B, elenco que también necesita sumar puntos.

Baby: la fecha de los más chicos

En el marco de la 16ª fecha, este sábado se disputará la jornada del torneo oficial del fútbol infantil. El horario será el habitual de las 14 y comenzará con la categoría 2011 y finalizará con la 2015. Se destacan varios encuentros, entre ellos: Central F v. Morning Star B; El Torito B v. Olympia; Unión de Álvarez B v. Newell’s F y Social Lux A v. Adiur A.

También se jugará la 10ª fecha de la Liguilla 2016, a partir de las 10 en cuatro sedes: María Reina, Tiro Suizo, Unión Americana y Social Lux. Sobresalen los cotejos entre Central Córdoba v. Argentino B; Botafogo v. 1º de Mayo y Pablo VI B v. Rosario Central B.

A la vez, el domingo desde las 10 se jugará la 3ª fecha del torneo Ilusiones reservado para la categorías 2012 con 22 encuentros. Los más importantes: Adiur B v. Botafogo; Adiur A v. Banco; Oriental v. Fisherton y Sportivo de Álvarez v. Provincial.

Femenino: domingo de primeras

Después de tres semanas vuelve la actividad en los tres torneos de primera división del fútbol femenino. La jornada se disputará el domingo, a partir de las 9, y será en cuatro canchas (Río Negro, Renato Cesarini, San Telmo y el predio de Central Córdoba, en Villa Gobernador Gálvez.

El partido destacado de la Primera A se disputará en la cancha número uno de Central Córdoba entre Social Lux (puntero con 59 puntos) y Alianza Sport (22 unidades). En tanto, Newell’s (escolta con 58 puntos) estará jugando ante Morning Star (34) a partir de las 15 en cancha de San Telmo.

Futsal: comienzan los playoffs en primera división

Remeros llegó con el último envión a meterse entre los 8 primeros de la A gracias a una victoria por 4-2 en el clásico con Rowing y enfrentará al mejor de la etapa regular: Jockey Club. Las otras tres llaves serán: Regatas v. R. Central, Usar v. Nueva Aurora y Echesortu v. Náutico.

En la B jugarán en busca del segundo ascenso: Banco Nación v. Talleres, C. Córdoba v. Unión Central y Libertad v. Parquefield. A los tres ganadores se les sumará Marista en semifinales. El primer ascenso lo conquistó Unión Americana.

En la C ya logró el primer ascenso UNR y por el segundo pasaje se enfrentarán en playoffs: Social Lux v. María Madre, Club Gran Rosario (C.G.R) v. Náutico C y Regatas B v. C. Córdoba B. A los tres vencedores se les sumará Sportivo Rosario como semifinalista, aunque el ganador de estas series no ascenderá derecho sino que deberá jugar una promoción con el anteúltimo de Primera B.

Los torneos que aún resta definirse en cuanto a la fase regular son los femeninos de la A y B, de cuyas posiciones finales dependerán los playoffs.

De todas formas, en la B ya se consagró campeón y ascendió el conjunto de Sunderland. En la pelea están C. Córdoba (73, con +73 en goles y juega con U. Americana) y Regatas (73, con + 65, no le quedan partidos), el segundo será semifinalista. También ya clasificaron: Marista, Talleres, UNR y Rowing. Queda un lugar que pelean: U. Americana (42), Jockey (40) y Sagrado Corazón B (39).