Asociación Rosarina de Fútbol: hay vacaciones... igual jugaron un poquito

Los chicos juegan a la pelota, aprenden a jugar al fútbol. Y lo hacen jugando. Claro que vienen bárbaras las vacaciones. Sobre todo estas del receso invernal, para recargar las pilas y darle con todo hasta fin de año. Son apenas dos semanas. Desde que finalizó la fecha el domingo. Salvo para algunos chicos que siguieron corriendo y aprendiendo con la pelota para cumplir con el fixture para las tablas de posiciones. ¿Que no importan las tablas? Claro que sí, todos juegan a ganar, a sumar la mayor cantidad de puntos, a tener el orgullo de salir campeón, de estar entre los mejores, de ir progresando fecha a fecha mientras las van palpitando, para saber cuánto es 7x7 o 8x9... (ahhh no perdón, de esas tablas no se habla cuando se juega a la pelota, y menos cuando la escuela también dio vacaciones), aunque la tabla del 3 la saben porque cada triunfo se multiplica por los 3 puntos.