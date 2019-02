Un programa que ganó con las candidaturas

Más allá de las repercusiones políticas que generó, la candidatura a concejala de Susana Rueda terminó por definir el armado de un interesante bloque informativo en los mediodías de Canal 5. El programa que pensaba conducir la ahora precandidata a edila por el socialismo no saldrá al aire, por lo que al tradicional noticiero que se puede ver entre el mediodía y las dos de la tarde le dará continuidad un nuevo ciclo de "Los días contados", el envío que conduce el periodista Pablo Feldman, que retorna mañana a la pantalla. En principio se extenderá por media hora, pero es probable que a raíz del doble turno electoral de 2019 se agrande según las necesidades editoriales. Apelando a la frase con la que se presentó Rueda, su salida del aire le mejoró la zona de confort al ya consagrado espacio periodístico de política que emite Telefé.

Una réplica picante

El escritor Jorge Asís es un ácido crítico del gobierno nacional. No sólo cuestiona la ideología y el plan económico, sino que además ataca una supuesta falta de capacidad y preparación intelectual de muchos de los miembros del gabinete. En las últimas horas volvió a mostrar su impronta al responder una declaración pública del presidente al hablar sobre su reelección. "Estoy convencido de que el país no vuelve al pasado", dijo Macri para expresar su confianza en el resultado de las elecciones. Asís no demoró la respuesta: "Presidente: ¿y si dentro de ocho meses el pasado comienza a ser usted?", escribió impiadoso.

La estratega de su propia campaña

No hay ninguna duda de que Cristina Fernández es la arquitecta de la campaña de Unidad Ciudadana en todo el país. Se involucró directamente en la estrategia de Santa Fe cuando dispuso que se bajasen los candidatos de su sector y abrió la negociación con el sector de Bielsa y el de Perotti, a quien finalmente terminó apoyando en la disputa interna. Y también lo está haciendo en otros distritos, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires. Allí estaría dispuesta a habilitar una interna del kirchnerismo con sectores de centroizquierda liderados por Pino Solanas y Victoria Donda. La idea de la ex presidenta es articular una interna competitiva que le permita al ganador salir fortalecido y aspirar a mejorar las magras performances que los candidatos kirchneristas vienen realizando en el distrito porteño. ¿Alcanzará?