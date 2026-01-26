La Capital | Opinión | reforma laboral

Sin reforma educativa no hay reforma laboral

Las reformas del ámbito laboral que no alteran el régimen de saberes y competencias de la sociedad, terminan siendo correcciones circunstanciales

José Romero / Pedro Romero - Doctor / Licenciado en Ciencia Política

Por José Romero / Pedro Romero - Doctor / Licenciado en Ciencia Política

26 de enero 2026 · 06:10hs
Para los autores

Para los autores, la pregunta más relevante es qué sistema educativo se necesita para sostener la reforma laboral.

Por más que la política crea lo contrario, no existe reforma laboral sustentable sin una reconfiguración profunda del sistema educativo y de formación de trabajadores. Algunos sectores empresariales —particularmente los vinculados a industrias globales, cadenas productivas complejas o economías del conocimiento— están pendientes de este tema pues denotan que el cuello de botella de las empresas es la “falta de capacidades”. El sindicalismo tradicional pareciera seguir actuando sobre un modelo fordista de trabajo que ya no existe.

La afirmación no es retórica: es una advertencia que reconoce antecedentes históricos. Las reformas del ámbito laboral que no alteran, al mismo tiempo, el régimen de saberes y competencias de la sociedad, terminan siendo meras correcciones circunstanciales. Todo lo que se busca termina erosionado por los cambios tecnológicos, la transformación cultural del trabajo y, sobre todo, por la incapacidad del sistema educativo de producir las subjetividades que ese nuevo orden laboral requiere. Dicho de otro modo: un sociedad no puede cambiar la lógica del empleo sin cambiar los procesos de aprendizaje.

Ejemplos recientes ofrecen antecedentes a estudiar. Los países que lograron transiciones laborales estables –Corea del Sur, Finlandia, Alemania, Países Bajos– no lo hicieron desde un tractus jurídico del trabajo, sino desde un rediseño de la cartografía educativa, de la formación profesional y de las estructuras que moldean las aspiraciones de las nuevas generaciones. Donde falla la educación, fracasa la reforma laboral; donde se transformó la educación se encontró un piso social y productivo más sólido.

Debate por la reforma laboral

La clase política suele creer que el trabajo se transforma por decreto. Se discutirá la antigüedad, el costo de despido, el régimen de contratos, los incentivos fiscales o la flexibilidad horaria, como si el mercado laboral fuese un Excel. Ese racionalismo tecnocrático tiene una falla fatal: ignora que el régimen depende de un sistema educativo que produce trabajadores, imaginarios, expectativas, frustraciones y horizontes de movilidad.

Una reforma o como le llaman “modernización laboral” que no toma en cuenta esta dimensión está condenada a tres inconsistencias: de la oferta (el sistema productivo pide lo que el sistema educativo no forma), de la demanda (los trabajadores aspiran a empleos para los que no tienen, ni tendrán, condiciones reales de acceso), y cultural (los valores que sostienen el trabajo —responsabilidad, cooperación, disciplina, creatividad, autonomía— no se generan en una ley, sino en dispositivos educativos).

Reformas comparadas

Cuando un país aprueba una reforma laboral sin tocar el sistema educativo, lo que emerge es un mercado laboral disfuncional: sectores productivos desnudos de talentos, trabajadores frustrados por la brecha entre formación y empleo disponible, y un Estado que legisla sobre un ecosistema que no controla. No hace falta idealizar modelos. Basta con leerlos correctamente.

En Corea del Sur la modernización no comenzó con flexibilidad de contratos, sino con un cambio radical de infraestructura educativa y una búsqueda casi obsesiva del Estado por el aprendizaje científico-tecnológico. Solo después se discutió productividad, competitividad y costos-inversiones laborales. La secuencia no fue laboral - educativa, sino al revés.

En el caso de Finlandia, el país que logró uno de los mercados laborales más estables de Europa, no lo hizo mediante reformas agresivas sino con un rediseño educativo entre los años 70 y 90 que buscó equidad e inclusión en la calidad escolar, fortaleció la formación docente y creó un ecosistema de innovación que luego exigió, naturalmente, un marco laboral moderno. La educación creó y casi exigió la necesidad de la reforma laboral, no al revés.

La importancia de la educación

Las reformas laborales suelen hablar de “productividad”, “competitividad” y “empleabilidad”. Sin embargo, el factor decisivo no es técnico, sino antropológico: ¿qué tipo de trabajador produce la sociedad? ¿Qué esperan de su vida laboral los trabajadores? ¿Qué considera justo? ¿Qué no están dispuestos a tolerar? ¿Qué motiva o desmoviliza a un trabajador?

La educación —en sus diversas capas: escuela, formación profesional, universidad, aprendizaje continuo— es la constitución silenciosa de estas subjetividades. Allí se forman el hábito de cooperación, la ética del esfuerzo, la relación con la autoridad, la capacidad de concentración, la apertura al cambio, la competencia digital, y hasta la resistencia a la frustración. Una reforma que pide “trabajadores autónomos” encuentra en la escuela un sistema que produce “alumnos obedientes”. Una reforma que promueve “innovación” convive con una educación que castiga o expulsa el error. Una reforma que necesita “aprendizaje continuo” cae en una cultura donde estudiar después de los 30 es excepcional.

La irrupción de la inteligencia artificial, la robotización masiva, el teletrabajo como régimen estructural y la transformación de profesiones enteras indican que entramos en la mayor transición laboral desde la Revolución Industrial. Y, sin embargo, la política discute reformas laborales como si aún estuviéramos hace 40 o 50 años atrás. La advertencia es nítida: si no se reforma la educación hoy, la próxima reforma laboral será irrelevante mañana.

El ritmo de cambio tecnológico vuelve obsoleto cualquier intento de regular el empleo sin una infraestructura educativa adaptativa. Las empresas ya no miden títulos, sino competencias; los trabajadores no tienen carreras lineales, sino trayectorias fluctuantes; la formación no se concentra en la juventud, sino a lo largo de toda la vida.

La escuela

Pero la escuela, en buena parte de América Latina, sigue atrapada en un paradigma decimonónico: horarios rígidos, currículos enciclopédicos, aulas homogéneas, separación absoluta entre estudio y trabajo, y una desconexión casi total con el mundo productivo.

Los países que hicieron reformas laborales exitosas no lo lograron modificando leyes, sino modificando personas: su educación, sus capacidades, su manera de pensar el trabajo y de pensarse como trabajadores. La secuencia histórica que debemos aprender no es: reforma laboral - progreso, sino reforma educativa - nueva subjetividad - cambio productivo - reforma laboral sostenible. Por eso, la tesis es políticamente ineludible: No hay reforma laboral duradera sin una reforma educativa profunda. Cambiar el trabajo exige, primero, cambiar el modo en que una sociedad aprende.

En nuestro libro el Pacto Educativo Nacional 5x10 se ofrece un marco para la transformación estructural y un esfuerzo sistemático por convertir a la educación en el vector principal del desarrollo. Su contribución puede sintetizarse en una tesis central: la reforma laboral requiere un pacto educativo estable, sostenido por liderazgo político y organizado en cinco planos estratégicos durante diez años. Cada uno de estos planos responde, de manera precisa, a las fallas estructurales antes mencionadas.

La pregunta pública más relevante ya no es “qué reforma laboral necesita Argentina”, sino qué sistema educativo necesita para sostener cualquier reforma laboral posible. La Argentina no podrá resolver sus crisis de empleo, productividad y trabajo de calidad sin reconstruir antes su matriz educativa. Esta reconstrucción no puede ser incremental ni cosmética: debe ser profunda, integral y sostenida, tal como lo plantea el Pacto Educativo Nacional 5x10.

Noticias relacionadas
El sindicalismo señala a los gobernadores como garantes de la reforma laboral

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli, tres de los encargados de construir acuerdos para las reformas de Javier Milei. 

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral

un milei mas pragmatico

Un Milei más pragmático

hoy se conmemora el dia internacional de la educacion

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más 1.270 millones de pesos en La Segunda

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Lo último

Día de la Educación Ambiental: capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite

Día de la Educación Ambiental: capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones en La Segunda

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones en La Segunda

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

El episodio se registró este lunes a la madrugada. La víctimas fueron derivadas a un hospital por inhalación de humo y quemaduras

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
Radiografía del helado en Rosario: más consumo, pero repartido entre mayor oferta

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Radiografía del helado en Rosario: más consumo, pero repartido entre mayor oferta

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor
La Ciudad

La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado
La Ciudad

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más 1.270 millones de pesos en La Segunda

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Ovación
Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Saúl Salcedo fue contundente y explicó su decisión de seguir en Newells

Saúl Salcedo fue contundente y explicó su decisión de seguir en Newell's

Judo: quién es el rosarino que se quedó sin beca, pero se reinventó y logró un bronce panamericano

Judo: quién es el rosarino que se quedó sin beca, pero se reinventó y logró un bronce panamericano

Policiales
Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

La Ciudad
Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
La Ciudad

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto
Policiales

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump
Política

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos
La Región

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria
politica

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
policiales

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno
La Ciudad

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos
La Ciudad

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policiales

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
Policiales

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Información General

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo
La Región

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía
La Ciudad

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley