Sin reforma educativa no hay reforma laboral

Las reformas del ámbito laboral que no alteran el régimen de saberes y competencias de la sociedad, terminan siendo correcciones circunstanciales

Para los autores, la pregunta más relevante es qué sistema educativo se necesita para sostener la reforma laboral.

Por más que la política crea lo contrario, no existe reforma laboral sustentable sin una reconfiguración profunda del sistema educativo y de formación de trabajadores . Algunos sectores empresariales —particularmente los vinculados a industrias globales, cadenas productivas complejas o economías del conocimiento— están pendientes de este tema pues denotan que el cuello de botella de las empresas es la “falta de capacidades”. El sindicalismo tradicional pareciera seguir actuando sobre un modelo fordista de trabajo que ya no existe.

La afirmación no es retórica: es una advertencia que reconoce antecedentes históricos. Las reformas del ámbito laboral que no alteran, al mismo tiempo, el régimen de saberes y competencias de la sociedad, terminan siendo meras correcciones circunstanciales. Todo lo que se busca termina erosionado por los cambios tecnológicos, la transformación cultural del trabajo y, sobre todo, por la incapacidad del sistema educativo de producir las subjetividades que ese nuevo orden laboral requiere. Dicho de otro modo: un sociedad no puede cambiar la lógica del empleo sin cambiar los procesos de aprendizaje.

Ejemplos recientes ofrecen antecedentes a estudiar. Los países que lograron transiciones laborales estables –Corea del Sur, Finlandia, Alemania, Países Bajos– no lo hicieron desde un tractus jurídico del trabajo, sino desde un rediseño de la cartografía educativa, de la formación profesional y de las estructuras que moldean las aspiraciones de las nuevas generaciones. Donde falla la educación, fracasa la reforma laboral; donde se transformó la educación se encontró un piso social y productivo más sólido.

La clase política suele creer que el trabajo se transforma por decreto. Se discutirá la antigüedad, el costo de despido, el régimen de contratos, los incentivos fiscales o la flexibilidad horaria, como si el mercado laboral fuese un Excel. Ese racionalismo tecnocrático tiene una falla fatal: ignora que el régimen depende de un sistema educativo que produce trabajadores, imaginarios, expectativas, frustraciones y horizontes de movilidad.

Una reforma o como le llaman “modernización laboral” que no toma en cuenta esta dimensión está condenada a tres inconsistencias: de la oferta (el sistema productivo pide lo que el sistema educativo no forma), de la demanda (los trabajadores aspiran a empleos para los que no tienen, ni tendrán, condiciones reales de acceso), y cultural (los valores que sostienen el trabajo —responsabilidad, cooperación, disciplina, creatividad, autonomía— no se generan en una ley, sino en dispositivos educativos).

Reformas comparadas

Cuando un país aprueba una reforma laboral sin tocar el sistema educativo, lo que emerge es un mercado laboral disfuncional: sectores productivos desnudos de talentos, trabajadores frustrados por la brecha entre formación y empleo disponible, y un Estado que legisla sobre un ecosistema que no controla. No hace falta idealizar modelos. Basta con leerlos correctamente.

En Corea del Sur la modernización no comenzó con flexibilidad de contratos, sino con un cambio radical de infraestructura educativa y una búsqueda casi obsesiva del Estado por el aprendizaje científico-tecnológico. Solo después se discutió productividad, competitividad y costos-inversiones laborales. La secuencia no fue laboral - educativa, sino al revés.

En el caso de Finlandia, el país que logró uno de los mercados laborales más estables de Europa, no lo hizo mediante reformas agresivas sino con un rediseño educativo entre los años 70 y 90 que buscó equidad e inclusión en la calidad escolar, fortaleció la formación docente y creó un ecosistema de innovación que luego exigió, naturalmente, un marco laboral moderno. La educación creó y casi exigió la necesidad de la reforma laboral, no al revés.

La importancia de la educación

Las reformas laborales suelen hablar de “productividad”, “competitividad” y “empleabilidad”. Sin embargo, el factor decisivo no es técnico, sino antropológico: ¿qué tipo de trabajador produce la sociedad? ¿Qué esperan de su vida laboral los trabajadores? ¿Qué considera justo? ¿Qué no están dispuestos a tolerar? ¿Qué motiva o desmoviliza a un trabajador?

La educación —en sus diversas capas: escuela, formación profesional, universidad, aprendizaje continuo— es la constitución silenciosa de estas subjetividades. Allí se forman el hábito de cooperación, la ética del esfuerzo, la relación con la autoridad, la capacidad de concentración, la apertura al cambio, la competencia digital, y hasta la resistencia a la frustración. Una reforma que pide “trabajadores autónomos” encuentra en la escuela un sistema que produce “alumnos obedientes”. Una reforma que promueve “innovación” convive con una educación que castiga o expulsa el error. Una reforma que necesita “aprendizaje continuo” cae en una cultura donde estudiar después de los 30 es excepcional.

La irrupción de la inteligencia artificial, la robotización masiva, el teletrabajo como régimen estructural y la transformación de profesiones enteras indican que entramos en la mayor transición laboral desde la Revolución Industrial. Y, sin embargo, la política discute reformas laborales como si aún estuviéramos hace 40 o 50 años atrás. La advertencia es nítida: si no se reforma la educación hoy, la próxima reforma laboral será irrelevante mañana.

El ritmo de cambio tecnológico vuelve obsoleto cualquier intento de regular el empleo sin una infraestructura educativa adaptativa. Las empresas ya no miden títulos, sino competencias; los trabajadores no tienen carreras lineales, sino trayectorias fluctuantes; la formación no se concentra en la juventud, sino a lo largo de toda la vida.

La escuela

Pero la escuela, en buena parte de América Latina, sigue atrapada en un paradigma decimonónico: horarios rígidos, currículos enciclopédicos, aulas homogéneas, separación absoluta entre estudio y trabajo, y una desconexión casi total con el mundo productivo.

Los países que hicieron reformas laborales exitosas no lo lograron modificando leyes, sino modificando personas: su educación, sus capacidades, su manera de pensar el trabajo y de pensarse como trabajadores. La secuencia histórica que debemos aprender no es: reforma laboral - progreso, sino reforma educativa - nueva subjetividad - cambio productivo - reforma laboral sostenible. Por eso, la tesis es políticamente ineludible: No hay reforma laboral duradera sin una reforma educativa profunda. Cambiar el trabajo exige, primero, cambiar el modo en que una sociedad aprende.

En nuestro libro el Pacto Educativo Nacional 5x10 se ofrece un marco para la transformación estructural y un esfuerzo sistemático por convertir a la educación en el vector principal del desarrollo. Su contribución puede sintetizarse en una tesis central: la reforma laboral requiere un pacto educativo estable, sostenido por liderazgo político y organizado en cinco planos estratégicos durante diez años. Cada uno de estos planos responde, de manera precisa, a las fallas estructurales antes mencionadas.

La pregunta pública más relevante ya no es “qué reforma laboral necesita Argentina”, sino qué sistema educativo necesita para sostener cualquier reforma laboral posible. La Argentina no podrá resolver sus crisis de empleo, productividad y trabajo de calidad sin reconstruir antes su matriz educativa. Esta reconstrucción no puede ser incremental ni cosmética: debe ser profunda, integral y sostenida, tal como lo plantea el Pacto Educativo Nacional 5x10.