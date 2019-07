Sin banderas a media asta

Debido a la muerte del ex presidente Fernando de la Rúa se decretó duelo nacional. Por decisión oficial se estableció que la bandera argentina debía permanecer izada a media asta. Sin embargo en Rosario, donde la enseña se enarboló por primera vez, su cumplimiento fue dispar. Si bien en el mástil mayor del Monumento, ícono máximo de la ciudad y referencia fundamental de la bandera, la medida se acató de inmediato, no ocurrió lo propio en Puerto Norte. Allí, se tardó más en colocar el paño a mitad de altura. Además, llamó la atención lo ocurrido en las dos principales plazas rosarinas. En la 25 de Mayo, frente a la Municipalidad, se hizo caso omiso al duelo y en la San Martín, frente a Gobernación, hace días que el mástil no tiene bandera. Todo un contrasentido en la ciudad que fue su cuna.

Hay “ruidos” en la juventud del PRO

Dicen que el cambio en la conducción de “La Generación”, la agrupación juvenil del PRO, fue de todo menos serena, y hubo, por lo bajo, cuestionamientos a la forma en que la nueva presidenta, Noelia Ruiz, fue proclamada como sucesora del intendente de Pinamar, Martín Yeza. Según se comenta, no hubo debate en la elección de quien trabaja, en la actualidad, como jefa de Gabinete de Federico Salvai, mano derecha de la gobernadora Vidal, y los integrantes de la agrupación, conocida en el ambiente político como “La Cámpora del PRO”, se habrían enterado por whatsapp de la decisión. Ruiz militó durante años con Gustavo Ferrari cuando el actual ministro de Justicia de Vidal respondía a Francisco de Narváez. Es por ese pasado denarvaísta que para muchos jóvenes macristas “puros” la elección de Ruiz no habría caído del todo bien.