El periodismo en días desafiantes

Ocurre que la velocidad en ocasiones ciega de la tecnología parece haber puesto en tela de juicio los valores que sostienen la labor periodística, que como bien se sabe constituye uno de los pilares centrales sobre los que se asienta una sociedad democrática. Globalización, consumo, individualismo, narcisismo, abuso de las pantallas, banalidad y superficialidad acechan a cada paso: entre brillos que se apagan pronto parece consumirse gran parte de la capacidad reflexiva de muchos, con la consecuente estela de confusión, precursora de abismos. En La Capital estamos seguros de que la virtuosa adaptación a los nuevos lenguajes no tiene por qué implicar un renunciamiento a los parámetros del periodismo profesional riguroso, que apunta a la profundidad además del entretenimiento y a suscitar la reflexión en paralelo con el placer.

Por cierto que se trata de una meta que no resulta sencillo concretar. La economía tiránica que sujeta a la Argentina desde hace largo tiempo con sus idas y vueltas a veces desesperantes se suele convertir en el único horizonte posible para sus habitantes, como si el país se hubiera convertido en un tembladeral permanente del cual no resulta posible escapar. Sin embargo es en ese escenario que toca desarrollar la tarea, y no dudaremos en emprenderla con la decisión que amerita el rumbo elegido.

No es momento de vacilaciones, sino de recordar y revigorizar principios para desplegar la acción correspondiente. Sobre el ejemplo moral y el talento de los periodistas supo construirse lo mejor de esta tierra: basta evocar el nombre del glorioso Mariano Moreno. Similar temple y coraje al de los hombres de Mayo habrá que poner en práctica en los desafiantes días que vivimos. Desde La Capital, felices y orgullosos con la tarea elegida, creemos que solo así será posible el futuro que se merece el esforzado conjunto que componen los argentinos.