El país que construye y destruye sin pausa

De cara al balotaje, Macri acordó Milei, abrió una guerra con la UCR y jaqueó a JxC. Tensa calma en Unidos para Cambiar Santa Fe. Massa seguirá agitando la fractura opositora. Interrogantes sobre el techo electoral de UP

“Todo se construye y se destruye tan rápidamente, que no puedo dejar de sonreír” . Parte de la Religión, una gema musical de Charly García lanzada 36 años atrás, describe a la perfección la vorágine que envuelve a la Argentina a una semana de la primera vuelta presidencial. El tablero político cambió y la fragmentación del campo opositor aceleró sorprendentemente.

Si uno de los principales interrogantes era cómo se reconfiguraría Juntos por el Cambio (JxC) tras la peor elección de su historia, la respuesta llegó con mayor velocidad de la esperada: Mauricio Macri y Patricia Bullrich se pegaron a Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA), el PRO no deja de crujir y la UCR, en guerra abierta con el ex presidente, no apoyará a ninguno de los dos candidatos en el balotaje del 19 de noviembre. El comienzo de otra etapa de coaliciones, con nuevos formatos, en la Argentina.