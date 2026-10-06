Rosario suma Impulso 360, un espacio que lleva los desafíos empresariales al terreno de la tecnología

Primera edición de Impulso 360, un encuentro B2B organizado por Wootic y Poliedro. Tecnología, negocios y transformación empresarial desde casos reales

La tecnología que durante años estuvo reservada a grandes compañías por sus costos o complejidad hoy está cada vez más al alcance de las PyMEs. Pero ese acceso abre una nueva pregunta para las empresas: cómo transformar esas herramientas en soluciones listas para aplicar en sus negocios.

Con esa premisa surge Impulso 360 , un encuentro B2B de tecnología, negocios y transformación empresarial que tendrá su primera edición el 23 de octubre de 9 a 16.30 en Tecnoteca Rosario , en el marco de Rosario Tech Week y en coordinación con la Municipalidad de Rosario.

Organizado por Wootic, con Francisco Sylvestre Begnis, Co Founder y Director Comercial a la cabeza y Poliedro , con Julia Irigoitia su Co Founder, el encuentro propone alejarse del formato tradicional de los congresos tecnológicos para poner el foco en aquello que ya está sucediendo dentro de las empresas: casos de aplicación, nuevas herramientas, cambios regulatorios, alternativas de financiamiento y problemas concretos que requieren respuestas desde distintas disciplinas. También propone mesas de trabajo para empresas seleccionadas que podrán llevarse un espacio de discovery y plan de acción para implementar.

"Impulso 360 nace de la convicción de que la tecnología que antes era reservada sólo para unas pocas compañías, ya sea por su costo o por su complejidad, hoy se comoditizó. Está al alcance de cualquier PyME. A partir de esa idea creamos este espacio donde el empresariado de la región pueda ver eso en acción, con casos reales”, explicó Francisco Sylvestre Begnis.

Cuando el desafío ya no es acceder a la tecnología

Impulso 360 busca mostrar aplicaciones para tecnología, pero también incorporar dos dimensiones que resultan determinantes para que una innovación pueda implementarse: el marco regulatorio y el financiamiento.

Ambos responden a una problemática del contexto empresarial argentino. Según explicó el organizador, el evento busca abordar cómo la tecnología también está generando nuevas alternativas en un escenario donde el financiamiento tradicional no es accesible y la reglamentación no alcanza.

“Impulso 360 surge para cerrar esa brecha: darle al empresariado del interior productivo un espacio donde ver usos reales de transformación digital, tecnologías emergentes y automatización, junto con los desafíos y el entorno regulatorio que determinan si esa transformación es viable”, señaló Sylvestre Begnis.

Tecnología aplicada al negocio y con un objetivo

La agenda de Impulso 360 está organizada alrededor de cinco ejes: regulación, finanzas digitales, automatización con inteligencia artificial, sector público e impacto, e infraestructura de datos e IA. La propuesta busca analizar qué sucede cuando esas herramientas entran en una organización y se aplican sobre procesos, modelos de negocios y decisiones concretas.

Entre los referentes previstos para la jornada se encuentran Santiago Mora, de MGFV; Matías Simone de Landtoken; Santiago Bermúdez de Potencia Argentina; Gabriel Testagrossa por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba; y German Pomelli de Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Uno de los distintivos del evento son las mesas de trabajo planificadas para la tarde destinada a empresas que fueran seleccionadas donde abordarán desafíos relacionados con innovación de procesos y modelos de su negocio, integración de sistemas, analítica avanzada de datos, business intelligence, nuevas verticales de negocio y aplicaciones de gestión. Las empresas que deseen aplicar pueden hacerlo en este link.

“La mayoría de los eventos del sector hablan de lo que viene. Impulso 360 muestra lo que ya está pasando, con empresas y resultados que podemos mostrar. La tecnología que hoy transforma negocios, antes restringida a pocas empresas, ya está al alcance de cualquiera. Las mesas de trabajo de la tarde llevan ese principio a la práctica: empresas preseleccionadas ponen un problema real sobre la mesa y lo trabajan con una mirada multidisciplinaria (legal, financiera y tecnológica) porque ninguna de esas miradas por separado alcanza para resolverlo”, resaltó Sylvestre Begnis.

El formato reproduce, en parte, la lógica con la que Wootic aborda sus propios procesos de transformación: comprender el problema desde distintas disciplinas antes de definir una solución.

Rosario como punto de partida para una nueva etapa

La elección de Rosario responde tanto al crecimiento de la ciudad como sede de eventos y encuentros como a una necesidad identificada por Wootic en su trabajo con empresas de la región: muchos proyectos de innovación ya se están desarrollando en el sector productivo.

La compañía ya lleva organizados encuentros en San Juan, Tucumán, Córdoba, Río Cuarto, Rafaela, Santa Fe. En este sentido, Rosario era la plaza que faltaba y fue elegida como punto de partida para darle a Impulso 360 una identidad propia y desarrollar futuras ediciones.

Impulso 360 se realizará el 23 de octubre de 2026 en Tecnoteca Rosario, en el marco de Rosario Tech Week. El acceso será con inscripción previa. Los cupos son limitados.

www.impulso360evento.com