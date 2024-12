Roberto Fontanarrosa tendrá un homenaje inédito en pleno centro rosarino

Los desarrolladores de Iconcenter & Hampton by Hilton Rosario confirmaron que el paseo peatonal del complejo estará tematizado en honor al ícono cultural de la ciudad

Iconcenter & Hampton by Hilton Rosario , el proyecto que significará el arribo de la cadena hotelera Hilton a la provincia de Santa Fe, obtuvo recientemente el visto bueno definitivo del Concejo Municipal para su ampliación . Tras lograr la aprobación, Argenway anunció que una de las piezas claves del desarrollo será un atractivo cultural inspirado en la vida de Roberto Fontanarrosa y su obra .

Con su nombre e identidad en homenaje al querido escritor y humorista, el Paseo Fontanarrosa no solo aportará valor al proyecto, sino que también busca convertirse en un espacio de referencia para la ciudad. Además de su atractivo cultural, el paseo unirá las calles San Lorenzo y Presidente Roca, integrando locales gastronómicos y abriendo nuevas posibilidades para la circulación y el encuentro urbano.

[02.jpeg] - Ingreso al paseo desde calle San Lorenzo

Lisandro Cristiá, CEO-Fundador de Argenway, destacó: “El Paseo Fontanarrosa sintetiza nuestra visión para Iconcenter, un proyecto que ofrece soluciones urbanas integrales, innovadoras y que busca destacar nuestra cultura local. Sin dudas será un atractivo turístico para quienes visiten nuestra ciudad, nadie querrá perderse una foto con Inodoro Pereyra o Boogie ‘el Aceitoso’, al tiempo que descubren detalles inéditos de la vida del Negro”.

Mientras construyen a buen ritmo la primera etapa del emprendimiento, que es el hotel Hampton by Hilton de 116 habitaciones y los tres niveles subterráneos debajo del mismo (cocheras y espacios operativos del hotel, denominados “Back of The House”), Argenway recibió la aprobación por parte de los ediles para adaptar el proyecto original al incorporar dos nuevos lotes. Mejoras y ampliaciones que eficientizan el funcionamiento de Iconcenter en su conjunto.

[03.jpeg] - El complejo contará con un hotel Hampton by Hilton, unidades residenciales, suites turísticas, oficinas, tres niveles de parking subterráneo, un paseo peatonal con temática cultural, un gimnasio y espacios gastronómicos.

El pedido de adaptación surgió ante la oportunidad de incorporar dos terrenos linderos sobre calle San Lorenzo, los cuales fueron el resultado de una larga negociación con vecinos, lo cual permitió mejorar fuertemente indicadores que no sólo se enmarcan de mejor manera en las normativas municipales, sino que además permiten implementar mejoras sustanciales en términos arquitectónicos y urbanísticos