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Llega la nueva edición de CONVERGE – Foro de la Construcción Rosario 2026

El encuentro estratégico más relevante del sector de la construcción en el interior del país se realizará el 8 de abril de 2026 en la Bolsa de Comercio de Rosario, con inscripción abierta y cupos limitados.

22 de marzo 2026 · 00:00hs
Llega la nueva edición de CONVERGE – Foro de la Construcción Rosario 2026

CONVERGE (www.converge.ar) anuncia oficialmente su edición 2026, consolidándose como el espacio de referencia para desarrolladores, inversores, constructores y proveedores estratégicos que necesitan interpretar el nuevo escenario económico. Tras una primera edición que marcó un punto de inflexión en la agenda sectorial de la región -con 1.422 asistentes, 21 speakers de destacada trayectoria y el respaldo de cerca de 40 sponsors de primer nivel-, el Foro regresa con una propuesta ampliada en contenido técnico y profundidad estratégica.

La jornada se desarrollará con un enfoque centrado en el análisis macroeconómico y su impacto directo en el negocio de la construcción. En un contexto donde las variables financieras, los costos operativos y las oportunidades de inversión redefinen permanentemente el tablero, CONVERGE propone una lectura integral del ciclo que comienza.

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El evento reunirá a cuatro de los economistas más influyentes del país: Claudio Zuchovicki, Esteban Domecq, Salvador Di Stéfano y Federico González Rouco, quienes abordarán las perspectivas económicas 2026, la dinámica del crédito, el comportamiento del dólar, la evolución del costo de reposición y el impacto en el valor del metro cuadrado.

Organizado por Lucas Bavestrello y Juan Fortuna, el Foro busca generar un ámbito de networking calificado donde confluyen quienes toman decisiones y definen inversiones en el sector. La propuesta incluye conferencias centrales, paneles de análisis y espacios de interacción estratégica entre actores clave del ecosistema de la construcción.

En un mercado que exige información precisa y visión anticipada, CONVERGE 2026 se presenta como la plataforma para comprender el escenario y actuar con ventaja competitiva.

Para más información e inscripción ingresar a www.converge.ar

FICHA TÉCNICA CONVERGE 2026 – Foro de la Construcción Rosario

Actividad con inscripción previa

Fecha: 8 de abril de 2026

Horario: 8 a 18 hs

Sede: Bolsa de Comercio de Rosario

Inscripciones online: www.converge.ar

Contacto de Prensa:

Pablo Oliva Hartmann

Cel: 3416942409

CONVERGE construcción Bolsa de Comercio de Rosario
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