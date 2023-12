Estos son los desafíos que enfrentará la economía argentina en 2024

Otro desafío de gran envergadura para 2024 será restaurar la confianza del mercado de capitales, ya que el de Argentina es uno de los más pequeños de la región en relación con el PBI. A esto se suman los niveles negativos de las reservas del Banco Central y la presión del Fondo Monetario Internacional por reducir el gasto público.

El medio digital Cenital hizo hincapié en todas estas cuestiones y además señaló que, con una pobreza del 40 % y reservas negativas de 8 mil millones de dólares, es muy difícil enfrentar la deuda comercial de 55 mil millones con el Fondo o reducir una brecha cambiaria que llegó al 200 %. Justamente por eso, no sorprende que el riesgo país se encuentre en los 2500 puntos. Una solución simple y directa es imposible, ya que los problemas a los que la economía se enfrenta son diversos y se profundizan rápidamente.

¿Hay algún factor positivo para 2024?

Es posible señalar algunos, sí. Por ejemplo, el Ministerio de Economía lanzó en mayo el programa Crédito Argentino (CreAr) para impulsar el desarrollo de sectores estratégicos de la economía con un billón de pesos destinados al crédito productivo. A estos se suman la inversión de 54 billones de pesos destinados a más de 135 mil mini PyMEs (miPyMEs), en su mayoría lideradas por mujeres. Además de este tipo de políticas que impulsan el desarrollo, muchos sectores de la economía tienen superávit comercial.

Esto es especialmente cierto en el comercio exterior: el Banco Central estima que las exportaciones de combustibles alcanzarán los 10.400 millones de dólares en 2024, mientras que la minería aportará al país alrededor de 6.100 millones de dólares y el sector agrícola percibirá ganancias por 35.400 millones de dólares tras atenuarse los efectos de la sequía. Por todo ello, el PBI de Argentina crecerá un 4,6 % en 2024, lo que demuestra que el ordenamiento de la macroeconomía es el verdadero gran obstáculo para el crecimiento de cara a los próximos años.

