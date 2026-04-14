"El Cruce": Tumba la Casa y Te Acordás 2000 se unen para una gran fiesta de reggaetón old school en Rosario El próximo 25 de abril de 2026, el Hipódromo de Rosario será escenario de “El Cruce”, una fiesta que marcará el encuentro entre dos marcas que se consolidaron en la ciudad dentro de la escena. Tumba la Casa y Te Acordás 14 de abril 2026 · 11:01hs

El evento nace a partir de una idea simple pero potente: volver a reunir en una misma pista a dos propuestas que hicieron bailar a miles de personas con los grandes himnos del reggaetón de los 2000. Lo que comenzó como una charla entre sus creadores terminó convirtiéndose en un proyecto en conjunto que busca celebrar la historia compartida.

“El Cruce” no solo representa la unión de dos marcas de fiestas muy conocidas en Rosario, sino también el reencuentro entre sus fundadores, quienes tiempo atrás trabajaron juntos y hoy vuelven a coincidir para crear una noche especial para el público que creció con este género.

El estreno que mira de frente la culpa, el deseo y la posibilidad de cambiar CONVERGE 2026 se consolidó como el principal foro de la construcción en Rosario y la región

La propuesta promete una experiencia masiva al aire libre, con una producción pensada para revivir los clásicos que marcaron una generación y que siguen siendo parte de la cultura de la noche.

Las entradas ya se encuentran a la venta por Passline, y anticipan que será una de las celebraciones más convocantes del año para los fanáticos del reggaetón old school.