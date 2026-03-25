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Cuanto cuesta hacer recargas internacionales de crédito para celulares

25 de marzo 2026 · 14:15hs
Cuanto cuesta hacer recargas internacionales de crédito para celulares

Para mantener la comunicación con familiares y amigos en otros países son fundamentales las recargas móviles internacionales, que, además, en muchos casos pasan a ser una forma de ayuda económica. Y por eso importa tanto el costo real de esas recargas.

En el proceso de abaratar las tarifas y maximizar el rendimiento de estas recargas importa mucho entender cómo se calculan estos precios. Todo esto se explica a continuación.

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¿Qué es una recarga móvil internacional?

Una recarga móvil internacional es un proceso donde se puede enviar saldo para un celular a un número de teléfono extranjero. El proceso se realiza en cuatro simples pasos:

  • Se elige la plataforma con la cual se quiere hacer la recarga.
  • Se selecciona el país del teléfono que se quiere recargar, y se introduce el número de teléfono que recibirá la recarga.
  • Se indica el importe a recargar, generalmente en la divisa local.
  • Se completa el pago mediante una tarjeta bancaria o una billetera electrónica.

Las mejores opciones para recargas internacionales son servicios flexibles como BOSS Revolution. No conviene confundirlos con las recargas directas de los operadores, que tienen servicios más restrictivos.

¿Cuánto cuesta realmente?

El costo de este tipo de recargas móviles internacionales no solo depende del importe que se quiera recargar. También pasa por el tipo de servicio que se contrate, la divisa empleada para el pago, la comisión del método de pago –si aplica– y los impuestos.

Tarifas de servicio

Se puede distinguir entre dos tipos de tarifas del operador: una tarifa fija, o porcentual. La fija es ideal si se trata de recargas de alto importe, porque siempre es la misma con independencia del total de la recarga. La porcentual se incrementa en paralelo al importe recargado.

Margen del tipo de cambio

También conviene tener en cuenta el tipo de cambio si la recarga se hace con una divisa diferente a la del país de destino de la recarga. El tipo cambiario empleado por la plataforma de recarga puede encarecer o abaratar la transacción.

Tarifas de procesamiento de pagos

El método de pago por el que se opte también puede cobrar una comisión por la transferencia del dinero, y, según la plataforma, puede que la conversión de divisas la gestione el operador, en lugar de la plataforma.

Impuestos o cargos locales

Finalmente, se deben abonar los impuestos correspondientes a la recarga, que suelen estar incluidos en el precio final y raramente son visibles para la persona que realiza la recarga. Además, estos impuestos son los mismos con independencia del operador que se use.

Por ejemplo, una recarga de 9917.09 ARS a un celular argentino de Movistar desde los Estados Unidos costaría 8.50 USD en BOSS Revolution, incluyendo la tarifa de recarga y los impuestos.

¿Qué aspectos afectan al precio final?

Todos los aspectos mencionados antes que afectan al precio final de la recarga pueden variar en función de factores como:

  • País de destino. El país de destino de la recarga determina los impuestos aplicables y el tipo cambiario. Por ejemplo, la misma recarga de 9917.09 ARS de España a Argentina costaría 8,50 €, mientras que una recarga desde los Estados Unidos a México de 150 MXN con 3 GB en Telcel costaría 10 USD.
  • Operador de telefonía. También es posible que la tarifa varíe ligeramente en función del operador de telefonía que se quiera recargar.
  • Importe a recargar. Un mayor importe de recarga es más rentable si la compañía cobra una tarifa fija por recarga, y viceversa.
  • Promociones o descuentos. También es posible que el precio final resulte más rentable si el operador ofrece promociones o descuentos a los usuarios.

Cómo minimizar los costos

Al entender cómo funciona el proceso de tarificación, es más sencillo encontrar estrategias para reducir los costos. Algunos de los consejos más útiles son:

  • Comparar plataformas. Comparar las tarifas y las condiciones de las distintas plataformas de recarga es esencial.
  • Comprobar el tipo de cambio. Además, también es buena idea verificar el tipo de cambio diario para maximizar la recarga.
  • Aprovechar las promociones. Las promociones ofrecidas por los operadores de recarga también facilitan el ahorro.
  • Optar por recargas de mayor importe. Las recargas de más importe también suelen rendir mejor, sobre todo si se opta por un servicio de tarificación fija.

Comparar para ahorrar

El importe total que se abona para recargar un celular internacionalmente pasa por las tarifas del operador, el tipo de cambio y la comisión del método de pago, más los impuestos. Conviene tener todo esto en cuenta entonces, y comparar los operadores de forma acorde para elegir el servicio de recarga ideal.

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