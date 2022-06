Andrea Ostera: "La fotografía excede enormemente al arte"

“La fotografía como arte tiene gente que va por la vía digital, feliz, y gente que va por la vía analógica, feliz”, y explica que entre ambas líneas suelen generarse tensiones que a ella no le interesan.

Andrea Ostera: "Cuando yo estudié, no existía en Argentina la carrera de Fotografía"

En este cuarto micro de 3 Cosas que sé, la fotógrafa presentará a Camarada, un colectivo de activistas de la fotografía que tiene como punto de encuentro a la escuela Musto. María Crosetti, Cecilia Lenardón, Gabriela Muzzio y Paulina Scheitlin son las restantes artistas que integran un equipo, “de ayuda mutua”, agrega Andrea.

Tienen una biblioteca física que es itinerante, y una página donde figuran los libros que ya han seleccionado (pequeñabiblioteca.ar). Otro de los proyectos de Camarada se llama Archivo Amateur, que aloja las colecciones bien armadas que no llegaron a museos. En relación al material antiguo, uno se pregunta adónde irían a parar esos registros históricos, esas colecciones de fotos que muchas veces pasan de generación en generación, o de casa en casa, y terminan no siendo valoradas, o no cuidadas como deberían. Andrea Ostera explica durante la entrevista que el proyecto incluso consigue alojamiento y cuidador, una especie de figura de adoptante que valora el material y lo conserva en su casa como corresponde.

“Nos interesan los clásicos y los contemporáneos, los archivos históricos y las publicaciones recientes, los materiales tradicionales y las nuevas formas, la conservación y la puesta en circulación. Nos gusta imaginar proyectos ambiciosos y defender proyectos humildes. Elegimos trabajar en equipo”, dice wwwpequeñabiblioteca.ar, la página web que muestra lo que está haciendo Camarada.

Formada en la Universidad Nacional de Rosario y con estudios de posgrado en el International Center of Photography y en la Universidad de Nueva York, ciudad donde vivió varios años, Andrea Ostera ha formado parte de los más encumbrados encuentros de arte, como Les Rencontres Internationales de la Photographie (Arles, Francia) en 1996, y la I Bienal del Mercosur (Porto Alegre, Brasil) en 1997.

Su obra ha sido exhibida en prestigiosos museos y a lo largo de su carrera obtuvo numerosos premios: el reconocimiento y la subvención de Fundación Antorchas y Fundación Konex, la Beca Kuitca y la beca Fulbright/Fondo Nacional de las Artes.

Ediciones Diego Obligado realizó un libro monográfico sobre su obra: Andrea Ostera. Obras/Works 1994-2017.

Andrea es docente, desde 1998 trabaja en la Escuela Municipal de Artes Plásticas Manuel Musto, y entre 2005 y 2010 fue curadora del programa Fotografía Emergente del Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), en Rosario. Entre los años 2005 y 2013 aportó sus conocimientos en el Museo de la Ciudad de Rosario.

