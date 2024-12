Sangre joven en los negocios: los talentos de las nuevas generaciones

Estas nuevas voces no solo apuestan por la evolución de sus marcas, sino que integran conceptos como: transformación digital, eficiencia y sustentabilidad.

Con una mirada global, pero sin dejar la esencia de lo local, estas nuevas generaciones no solo modernizan la forma en que se gestionan las empresas, sino también impulsan los negocios a nuevos destinos. Desde la implementación de herramientas digitales que mejoran la experiencia del cliente, proyección de productos para exportación y hasta estrategias sostenibles que aportan valor social y ambiental, estos empresarios demuestran que la tradición no confronta la innovación. Si no que representan el futuro conectando lo mejor de dos mundos: las raíces y la proyección.