Pilay pone fichas en Funes con un nuevo proyecto para hacer condominios

Ya hicieron el estudio de prefactibilidad y fue positivo, por lo cual esperarán los tiempos necesarios para cada una de las aprobaciones y luego comenzarán a diseñar el complejo. Lo cierto es que quieren crear allí un nuevo condominio, que aún no tiene nombre, pero que está pensado para un target ABC1. Se trata de unos 200 departamentos de dos dormitorios, dos baños cada uno y con áreas comunes que incluirán los principales amenities del mercado . Tendrá además una pequeña zona comercial y un área de coworking y el estilo que proyectan es como los desarrollos Los Pasos y Palos Verdes, pero con más metros cuadrados por unidad y más servicios.

El mercado hoy

Martín Prez es un apasionado de las finanzas, de hecho, tiene una maestría en esa especialidad, por lo cual da su visión acerca de cómo está hoy el mercado a partir de las nuevas variables de la economía que implementó el gobierno de Javier Milei. “Desde diciembre para acá cambió muchísimo la ecuación en cuanto a los costos y la comparación con lo que es el mercado secundario, de inmuebles usados. Los desarrolladores nos hemos vuelto más caros en dólares de lo que veníamos, así como otros bienes de la economía. Hay una diferencia con el mercado secundario que se fue más arriba de lo que uno quisiera”, explica y añade un dato preciso: “El mercado secundario de Rosario, Santa Fe y Córdoba venía entre u$s1300 a u$s1500 el metro cuadrado. Desde diciembre para acá -devaluación mediante, más la baja del dólar Mep- nos lleva a una foto de hoy donde el costo constructivo por metro vendible está entre u$s1900 y u$s 2100. Esto dificulta la venta y ese margen del 30% no es ganancia, por lo cual va a llevar un tiempo hasta que se corrijan algunas variables que acomoden el precio”.

Prez se refiere a que todo este proceso de ajuste y convergencia de precios relativos va a llevar su tiempo y añade que también se requiere un cambio de cultura en los empresarios argentinos. “Hay productos que no tienen ningún motivo racional para aumentar lo que aumentaron. Claramente estamos en una nueva forma de hacer negocios donde todos nos tenemos que empezar a acostumbrar y a tomar dimensión de este esquema. Esta es una nueva forma de trabajar donde no es necesario tomar esos márgenes de seguridad por temor a que los precios aumenten”.

80675785.jpg En este 2024 Pilay estrenó 206 edificios en las cuatro plazas donde operan, lo que implica unas 8.500 unidades en total. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Para tener una idea de los incrementos de este año, en el caso del hormigón la suba desde diciembre fue de un 121% y la del ladrillo un 180%, dos insumos claves del sector. “Supongamos que estamos con la misma dinámica del año pasado, con un dólar Mep de $1100, los productos se cotizarían con un dólar de $1500 por las dudas de que mañana pase a ese valor. Hoy eso no ocurre, pero seguramente hay todavía mucho de eso en el mercado”.

De esta forma, el desafío de los empresarios es “ser muchísimo más eficientes en un montón de cosas, con márgenes más finos, porque a veces la inflación tapa ineficiencias. Así que a partir de ahora el factor competitividad va a ser crucial. Muchos jugadores con los que he hablado ya están poniendo un ojo en si se animan a importar algunos productos”, agrega Prez.

El cierre del año

Con todo, en este 2024 Pilay siguió trabajando a buen ritmo porque es una empresa sólida con mucho know how en el sector. A pesar de la crisis, Martín asegura que no fue un año duro en las finanzas de la compañía y que incluso han podido dar algunos beneficios y acompañar a los clientes, sobre todo a aquellos que están en posesión de una unidad. “En algunos casos, si la cuota sale 100, ellos pueden pagar 85 y lo que resta queda como deuda para más adelante”, explica.

En este 2024, estrenaron 206 edificios en las cuatro plazas donde operan, lo que implica unas 8.500 unidades en total. Además, se entregaron 1.100 lotes y se construyeron en el año más de 650 mil m2.