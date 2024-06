Matías Crestale: "Se está logrando cierta estabilidad en el mercado inmobiliario"

Esta suba se está dando porque en los últimos seis meses el precio del metro cuadrado para construir subió entre un 60 % y un 70 %, por lo cual, ese marcado repunte tracciona a los inmuebles en venta. Además, los departamentos que estaban muy competitivos en precio ya se vendieron, por lo cual ha variado también la oferta. Eso sí, Matías aclara que lo que resta es “que la demanda convalide esos aumentos, que es lo que lentamente está pasando, hoy ya no es negocio tener dólares como en otra Argentina, porque el dólar no sube y está perdiendo valor adquisitivo. Si yo me quedo con la misma cantidad de dólares de acá a fin de año, probablemente compre menos metros cuadrados”. En lo que respecta a los segmentos, los departamentos que más están recuperando valor son los más chicos, de uno o dos dormitorios, que habían perdido mucho terreno. Matías prefiere no dar cifras generales, porque el mercado es muy variopinto, pero da un ejemplo: un departamento que costaba u$s 60 mil hoy pasó a u$s 80 mil.