Lo que hay que saber para crear un ecommerce propio y de calidad

Definiciones para el desarrollo del ecommerce

El comercio electrónico es la compra, venta, distribución, suministro de información y marketing de productos o servicios a través de internet. En la actualidad, existen cuatro tipos de comercio online: empresas que venden a consumidores (el clásico “B2C”, Business to Consumer); empresas que le comercializan a otras empresas (llamado “B2B”, Business to Business); venta por parte de empresas a instituciones de gobierno (“B2G, Business to Goverment) y, por último, las plataformas en las cuales los consumidores compran y venden entre ellos (“C2C”, Consumer to Consumer).