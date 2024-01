AXION-goloso-lele-cristobal-01.jpg

De raíces italianas

El Goloso es el postre dentro de un menú de comidas accesibles y pensadas para degustar de forma rápida, pero sin resignar calidad en los ingredientes. Las opciones que se encuentran en cada stand del Lele incluyen seis sabores de sándwiches, empanadas norteñas y una nueva línea de papas fritas envasadas, fabricadas por la empresa Gauchita, con base en la ciudad de Balcarce.

“Trabajo como asesor gastronómico de Axion y no queríamos dejar de sacar algo fresco de cara el verano. Importamos unas máquinas de Italia que hacen el helado en el momento y decidimos lanzarlo para que los clientes de las tiendas Spot! lo puedan tener como opción. Es el primer producto dulce que hacemos, a base de dulce de leche, con una salsa del mismo sabor y pedazos de la golosina Vauquita. Creo que va a pasar lo mismo que pasó entre los sándwiches y las empanadas, la gente de a poco lo va a empezar a elegir”, señaló Cristóbal a La Capital.

La idea es sumar un helado de chocolate en los próximos meses, con foco en ampliar la oferta de gustos. También fabricarán potes congelados que se distribuirán en las tiendas que no tienen tanto tránsito como aquellas que están sobre rutas o autopistas. En este sentido, el cocinero adelantó que “El Goloso” no va a ser el único estreno de las Paradas Sangucheras, ya que pronto aterrizarán dos productos más. Uno es una pizza y el otro una ensalada, con el objetivo de acercar una propuesta saludable a los consumidores.

“Nuestra idea es que la gente, en vez de frenar en cualquier lugar, elija siempre AXION, no porque tenemos el mejor combustible, sino por tener la mejor oferta gastronómica. La cábala es dar a conocer cualquier novedad primero en Arroyo Seco por ser la localidad número en ver nacer este formato y de acá se van a ir las otras paradas que tenemos en el país”, aseguró Cristóbal, quien acompañó el lanzamiento de la mano de su amigo, Pablo Granados. El humorista asistió al evento para probar de primera mano el helado del Lele y quedó más que satisfecho.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pablo Granados (@pablo_grana)

Sumar prestaciones

En diálogo con La Capital, Nicolás Gatto gerente de Marketing de Tiendas de Spot!, celebró los dos años desde la inauguración de la primera Parada Sanguchera en la red de estaciones AXION energy. Según explicó, hace años venían trabajando enfocados en sumar un valor agregado a las comidas que ofrecen las estaciones de servicio, diferenciándose de la competencia al acercar una propuesta de calidad y con el sello de un cocinero de la talla de Cristóbal.

“Hoy viene el helado, pero se van a agregar más productos como parte del desarrollo que tenemos pensado. Al ser una oferta única, no lo podés comprar en otro lugar que no sean las tiendas Spot! de AXION y no solo para las sucursales propias de la empresa, sino también para los puntos que son administrados por nuestra red externa de operadores. Todos vendemos de todo y haber encontrado algo distinto tiene valor, esa es la clave”, consideró Gatto.

AXION-goloso-lele-cristobal-04.jpg

El precio de venta al público de El Goloso será de $1700, pero a través de ON, el programa de beneficios y descuentos de AXION energy, del 28 al 31 de diciembre se ofrecerán precios especiales. Entre este pack de promociones figura un 20% de descuento en el helado, un 30% off en el combo de sándwich de jamón y queso y también en el de bondiola, además de muchos otros beneficios destinados a quienes quieran disfrutar de una parada con comida de primer nivel.