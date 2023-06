La sofisticación llega a los supermercados de Funes: el auge de los market gourmet

Las cadenas de supermercados buscan acompañar el fenómeno de sofisticación en mercadería, diseño y esquemas de venta que ya viene registrándose en rubros como panaderías, cafeterías e incluso pescaderías y carnicerías. En el caso de los supermercados, la apuesta es agregar atractivos frente a un público más exigente, que busca calidad sobre precios y orienta sus compras no solo a productos de la canasta familiar, sino a otros de tipo “premium”, importados o con características especiales.

El interés de las marcas en arribar a la vecina ciudad está relacionado con el crecimiento en cantidad de habitantes, aunque el desarrollo comercial está pensado, en su gran mayoría, en el vínculo con clientes de estatus alto, también conocido como segmento ABC1. Por esto que se centran en brindar una experiencia de compra “completa”, que contempla un amplio lugar para estacionamiento, trabajar con todos los medios de pago y sumar extras como un espacio para tomar café o rotisería con variedad de comidas listas.

Del vino al market gourmet

Un ejemplo de remodelación en su esquema de venta y en la presentación de sus tiendas al público lo tiene La Masía. La firma nació como una distribuidora al por mayor y menor, comercializando productos de consumo masivo, con especialización en el sector de bebidas, vinos, licores y destilados. Su primer local lo abrió hace casi diez años en la zona oeste de Rosario, en calle Avenida Pellegrini al 6300 y en poco tiempo se expandió en la ciudad, llegando a conquistar la codiciada esquina de Pellegrini y Corrientes, lo que implicó un fuerte posicionamiento de marca.

Hoy cuenta con ocho tiendas, una de las cuales está pronto a inaugurar en Mendoza y Francia. Fuera de esta, las dos últimas plantaron bandera en Fisherton, en calle Eva Perón 8119 y en Funes, donde desembarcó con un market gourmet en la ochava de Fuerza Aérea y Suipacha, una zona muy codiciada por encontrarse rodeada de countries. Justamente su dueño, Cristián Sottosanti, señaló a Negocios que para esta sucursal desarrolló un nuevo concepto ligado a productos específicos y pensando en un público exigente que no es el mismo que tiene en sus locales de Rosario.

“Me centro en operar con productos boutique, abasteciéndome de cervezas importadas, condimentos especiales, aderezos, chucrut, fideos italianos y artículos que no se encuentran en un súper corriente, también trabajando un amplio abanico de opciones para celíacos, veganos y etiquetas que certifican orgánicos. Y en la planta alta, una vinoteca premium, con muchas etiquetas, vino de categoría y una zona para catas, así las personas puede degustar”, sostuvo el empresario.

A su vez, destacó que se trata de una propuesta integrada, donde al sector de la vinoteca y de venta de productos masivos, se añade una fiambrería con gran variedad de jamones crudos y quesos importados, más un sector de cafetería y bar, con una carta que incluye las cuatro comidas. En este sentido, aseguró que se enfocó en opciones por fuera del clásico café con leche y medialunas, ofreciendo otro tipo de panificados, bol de frutas, pastelería y comidas elaboradas, además de coctelería, pensando en que no sea un lugar de paso, sino un espacio para que la gente se quede a disfrutar y consumir.

Aunque no trabajan con carnes frescas, como muchos supermercados, si acercan una línea de carnes envasadas al vacío, un segmento que ha ido ganando lugar en las góndolas de los comercios y que es cada vez más valorado por los clientes. Justamente esta línea de envasados también fue incorporada recientemente por una marca tradicional en el sector del retail como lo es la cadena de supermercados Arcoiris, que en el 2021 inauguró en Funes su décima sucursal, en la esquina de B. Houssay y J. Hernández, una zona con fuerte presencia de countries a los que se encargan de manera personalizada y con envíos gratuitos en sus compras.

“Todos los días tenemos elaboración de menús listos para llevar con platos que preparamos en nuestras cocinas, garantizando calidad y cuidado en la producción. Venimos trabajando fuertemente en ofrecer comidas vegetarianas y opciones para eventos. Nuestra idea es que los clientes puedan encontrar todo lo necesario en un sólo lugar, por eso también sumamos productos electrónicos y amplias bodegas, enfocándonos en marcas nacionales e importadas”, explicó a Negocios Javier Cardini, gerente general de la empresa.

Oriunda de la localidad santafesina de Arroyo Seco, la marca viene realizando un proceso de restyling dónde se proponen dejar de lado sus colores referentes rojo, amarillo y verde, para dar paso a un nuevo concepto dónde primen los tonos neutros, frentes vidriados y góndolas nuevas. "Estamos mejorando la experiencia de compra, renovando nuestros ingresos y playas de estacionamiento, sumando nuevos sistemas tecnológicos, centrados en conquistar a un público que valora las novedades. Sumamos artículos gourmet y saludables, y ampliamos nuestros envíos a través de Ecommerce y PedidosYa", indicó Cardini.

Mantener la calidad

Otro jugador tradicional en el segmento supers que se apronta a cortar cintas en el mes de octubre en Funes es la cadena La Reina, que se plantó con un establecimiento en Av. Illia y Los Nogales, a metros del country Vida. En diálogo con Negocios, el vocero de La Reina, indicó que la apertura está más relacionada con el crecimiento demográfico que viene experimentando la localidad y no tanto con el interés de apuntar a un público “premium”.

“La zona que elegí no es particularmente por el barrio privado, sino porque era el único terreno de grandes dimensiones que ya tenía una habilitación comercial para funcionar y no me implicaba iniciar un trámite nuevo. Además, es una zona interesante donde van a abrir otras marcas como Ronnie, El Club de la Milanesa, la idea es que sea un multiespacio similar a lo que es hoy el Fisherton Plaza y que haya una sinergia entre todos los locales”, detalló el referente de la cadena.

También afirmó que, en su caso, el trabajar con grandes volúmenes de mercadería le permite mantener el mismo costo que en los supermercados de Rosario, algo muy valorado en la zona, ya que mucha gente señala que las marcas que llegan a la ciudad aumentan los números a la hora de vender. En este sentido, sostuvo que la idea de La Reina es ofrecer variedad de precios y artículos para atender, tanto al cliente “vip” como a la familia de clase media y a aquellas con bolsillos más ajustados.

La cuestión de costos es también algo a lo que hizo referencia Sottosanti, quien precisó que trabajar productos importados o más sofisticados no le implica una mayor inversión, sino que los costos son similares a trabajar productos de venta masiva, debido a que, en el caso de estos últimos, debe dotarse de más unidades al tener mayor volumen de ventas. En el caso de los “premium”, se provee de una menor cantidad al tener estos una rotación más baja que se explica en su valor más alto, al cual pueden acceder algunos consumidores.

Una marca que apuesta a la estética

El súper mayorista La Esperanza saltó de la zona sur de Rosario a Funes, inaugurando una sucursal en Avenida Illia y Catamarca en el 2021, en un amplio predio de 800 m2. Con un innovador diseño, que incluye mobiliario moderno y grandes pantallas led para publicidad, pensando una estética acorde a una ciudad que hoy crece empujada por el desarrollo de barrios privados y a la que todavía le sobra terreno para continuar esta expansión.