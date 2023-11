Investigadores rosarinos lograron reducir diez veces el costo del ácido hialurónico 

La potencialidad del ácido hialurónico parece no tener techo. Es un producto que no se produce en Latinoamérica, son los chinos los grandes hacedores, con un 60% del mercado, y luego los siguen los americanos y los europeos. Y es el componente clave para todo el negocio de la cosmética, la estética e incluso se usa para la farmacéutica. Una de las razones más potentes por las cuales en esta zona del mundo no se produce, es por el alto costo de purificación que requiere y es por eso que dos investigadores del Conicet se pusieron a trabajar para lograr bajarle el costo de la producción. ¿El resultado? Hoy hacen en Rosario ácido hialurónico con un costo diez veces menor que en el resto del planeta.