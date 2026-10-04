SushiClub abrió un salón de más de 600 m2 en Funes y piensa en su expansión regional

La cadena dejó atrás su esquema exclusivo de delivery y take away para sumar un nuevo salón sobre Hipólito Yrigoyen. El espacio cuenta con sectores interiores y exteriores y con buenas promociones en este estreno

A poco más de un año de su desembarco en Funes, SushiClub invirtió e hizo crecer su presencia en la ciudad vecina y abrió un local de 610 metros cuadrados . Hasta ahora, la marca especializada en la elaboración de sushi premium venía trabajando bajo una modalidad de delivery y take away, pero pasó a contar con su propio salón sobre Hipólito Yrigoyen 2783, una de las principales arterias gastronómicas funenses.

En esta nueva etapa, la marca concentra su actividad en el nuevo emplazamiento. Es decir, mantiene el servicio de Deli & Take, aunque ya no funciona en su anterior local de avenida Fuerza Aérea. Según adelantó Bautista Loeschbor, quien gestiona la franquicia de SushiClub en Funes y Rosario, el establecimiento dispone de 360 m² cubiertos y otros 250 m² de espacios exteriores.

“Es uno de los locales más grandes de la firma a nivel nacional. Además, tenemos un diseño particular, que desarrollamos para mezclar la identidad y elegancia que nos caracterizan con la naturaleza y el entorno que distinguen a esta ciudad ”, explicó refiriéndose a que Funes es reconocida como el jardín de la provincia.

El proyecto fue pensado específicamente para las características de esa localidad. Además de contar con mesas en el interior, el restaurante incorpora sectores al aire libre y una mayor presencia de vegetación, vidrio y espacios abiertos. La intención, según explicó el líder de la marca en la región, fue mantener la estética habitual de SushiClub, pero con una propuesta más distendida.

Invirtieron en el nuevo salón porque los propios clientes del delivery les pedían que lo hicieran. Por lo cual, evaluaron que era el momento para hacerlo.

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“Desde que llegamos a la ciudad, una de las preguntas que más se repetían entre nuestros clientes era cuándo íbamos a abrir un salón, así que este restó nace como respuesta a ese pedido”, afirmó el empresario. Un dato no menor es que, cuando cortaron cintas en 2025 en Funes, alcanzaron el segundo puesto en ventas a nivel nacional entre los más de 40 locales que componen la cadena.

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El tramo de Hipólito Yrigoyen comprendido entre avenida Illia y Bernardo Houssay lleva tiempo posicionándose como uno de los principales polos gastronómicos. Allí conviven clásicos locales como Juan Hipólito y Chivo Bar con otras marcas más familiares para el público rosarino, como Growler Garage, la heladería Américo y la cervecería Peñón del Águila. El inmueble en el que ya funciona SushiClub, es recordado porque alojó anteriormente otras importantes apuestas gastronómicas, como el bar Garden by Espiria y el restaurante Chicharra, que cerró su ciclo en esa ubicación a finales de 2025.

Una promo que vale la pena aprovechar

SushiClub se encuentra operativo en el nuevo salón desde el 21 de septiembre. Sin embargo, todavía mantiene sus promociones de posicionamiento, con un 40% de descuento mediante reserva previa tanto para quienes opten por comer en el restó como para aquellos que retiren sus pedidos por take away.

Así quedó el salón nuevo de SushiClub en Funes. Foto gentileza SushiClub

A su vez, Loeschbor adelantó que preparan un evento formal de inauguración, que incluirá un desfile de moda junto a la modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain, acompañada por Barby Franco y Hernán Drago, entre otras figuras. La fecha todavía no está confirmada, aunque estiman que tendrá lugar a mediados o fines de octubre.

El plan de expansión regional

Loeschbor no solo gestiona la franquicia de SushiClub en Funes, sino que desde hace seis años también está al frente de la sucursal de Rosario, ubicada en bulevar Oroño 70 Bis. Su desembarco en esa operación coincidió con uno de los momentos más complejos para el sector gastronómico.

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“Empecé en plena pandemia. Fue un momento duro porque hubo que limitarse al servicio de entrega a domicilio y al take away”, recuerda. Durante ese período, la operación debió adaptarse al formato Deli & Take y reducir su estructura. Una vez superadas las restricciones, el salón volvió a abrir sus puertas y recuperó el esquema tradicional de funcionamiento. Actualmente, según señala Loeschbor, se encuentra entre los SushiClub con mayor volumen de ventas del interior del país.

Con la apertura del nuevo restó de Funes ya concretada, el empresario comienza a evaluar cuáles podrían ser sus próximos movimientos de la mano de la marca. La mirada está puesta principalmente sobre el corredor oeste de Rosario, donde durante los últimos años se multiplicaron los desarrollos inmobiliarios y las propuestas comerciales.

La estrategia de Bautista es seguir creciendo con la franquicia, pero va a ir a paso a paso, esperando la consolidación de las zonas donde le interesa desembarcar. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

“La proyección podría ser llegar a Fisherton, con la posibilidad de abrir quizás algún Deli & Take en barrio Alberdi, como para probar ese mercado”, sostuvo. No obstante, Loeschbor aclara que no se trata de una apertura inmediata. La intención es esperar a que el proceso de crecimiento comercial y residencial que atraviesa el oeste rosarino alcance un mayor grado de consolidación antes de avanzar con una nueva inversión.