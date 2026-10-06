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Qué le espera a Argentino para mantenerse en la Primera C en el 2027

El Salaíto deberá jugar para evitar la desafiliación ante Muñiz, último de la Zona B. Si gana enfrentará al ganador del Reducido de Promocional Amateur para salvar la categoría

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

6 de octubre 2026 · 21:27hs
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Primera C. Argentino jugará un partido definitorio ante Muñiz para salvar la temporada.

Primera C. Argentino jugará un partido definitorio ante Muñiz para salvar la temporada.

En una temporada para el olvido y a falta de terminar una fecha, Argentino quedó condenado a disputar un partido definitorio para intentar salvar la categoría y no quedar desafiliado por una temporada en la Primera C. El Salaíto deberá enfrentar a un solo partido a Muñiz, último en la Zona A, para evitar la desafiliación y, si gana, tendrá otra instancia para no descender en dos encuentros.

El equipo de barrio Sarmiento está transitando por una crisis futbolística, idéntica a la temporada 2010 cuando descendió, en ese momento a la Primera D.

Disputadas 31 fechas, el Albo terminó en el último lugar en la Zona B con 27 puntos. Ganó en 4 ocasiones, empató 15 veces y perdió en 12 oportunidades.

>>Leer más: Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Suspensión de afiliación y Promocional Amateur

Argentino debe evitar primero la desafiliación por un año y luego el descenso al Promocional Amateur. Después de la última fecha, debe zafar en tres partidos, de acuerdo al siguiente reglamento:

► Suspensión de afiliación: al término del torneo de la Primera C perderá por una temporada la afiliación, aquel equipo que resulte perdedor de un enfrentamiento entre aquellos clubes que ocupen la última posición de la Zona A y B, respectivamente.

► Este encuentro se disputará en estadio neutral a ser designado por AFA en coordinación con los organismos de seguridad. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos, y de subsistir la igualdad, la definición será mediante a la ejecución de tiros penales.

► Al término del torneo de la Primera C, aquel equipo que resulte ganador del encuentro por la definición de la suspensión de afiliación disputará un enfrentamiento con el representante del torneo Promocional Amateur que corresponda.

► Este enfrentamiento se disputará a doble partido, local y visitante, actuando como local en el segundo encuentro el equipo de la Primera C. Si al término de los segundos 90 minutos la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran igualadas, el equipo de la C mantendrá la categoría.

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