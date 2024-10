Edificios con sello diferencial: el plan de 3dF para conquistar Funes

Once años transcurrieron desde aquel 2013 donde tres jóvenes profesionales decidieron combinar sus experiencias para crear Desarrollos 3dF, una empresa enfocada en arquitectura contemporánea. Son los diseños innovadores de sus edificios lo que hace que resalten entre las edificaciones de la ciudad, pero también la inventiva de combinar de forma original los materiales que utilizan.

Lo cierto es que, con once edificios terminados y nuevos proyectos por comenzar en Rosario, apareció con fuerza la idea de dar el salto a Funes. “ Buscamos que cada edificio sea distinto a los anteriores, pero que tengan diálogo entre sí, elementos que los asemejan y los distinguen al mismo tiempo. También, que la gente que lo habita lo sienta como un edificio propio con el que se identifica y no una repetición en serie. Este es el desafío que encaramos día a día y que buscamos llevar a Funes, una sinergia entre obra y diseño, con costos competitivos en el mercado inmobiliario”, señaló Imbern.

Edificios con valor agregado

Tres de los cuatro socios estudiaron en el Politécnico y se reencontraron cuando Matías regresó de cursar una maestría en Diseño y Tecnología en la Universidad de Harvard, en Cambridge. La meta de hacer arquitectura de calidad fue la pasión que los unió y los embarcó en 3dF, que tienen sus oficinas sobre calle 3 de Febrero al 2700, de allí el nombre de la empresa que se inspira en las siglas de esta calle. A su vez, tienen el área administrativa y de Negocios en Richieri al 300. “Desde la compra del terreno hasta la entrega del departamento, de todo nos encargamos nosotros y eso nos hace funcionar a un precio razonable porque podemos ajustar variables sobre la marcha, repensar procesos y equipos”, explicó Mirani.

Oficinas 3dF en Rosario.jpg Parte del equipo de 3dF en las oficinas de la empresa. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital.

Esto último es fundamental para un país como Argentina, donde el sector, como tantos otros, enfrenta vaivenes económicos que impactan en el costo de los materiales y la mano de obra, como en la dificultad de conseguir ciertos insumos para la edificación. Así sucedió meses atrás, cuando, una vez asumido el gobierno de Javier Milei, realizó una devaluación que impactó fuertemente en los precios de la construcción, sumándose a los reiterados meses de inflación que se acumularon durante el 2023. Sin dudas un panorama nada fácil de sortear, pero del que lograron salir airosos.

“Sufrimos un aumento de costos en dólares muy fuerte que tratamos de trasladar lo menos posible al valor del producto, en un momento llegó a un 80%, entre los materiales y la mano de obra. Hoy los costos que manejamos están un 40% o 50% por encima y si bien la inflación está frenada, el dólar está bajando y el mercado del inmueble se mide en esta divisa. Creemos que es un período de acomodamiento de precios y que van a seguir subiendo un poco más, pero lo afrontamos con una mayor estructura de control en la obra y en las compras”, sostuvo Mirani.

Viviendas con amenities

A pesar de las dificultades mencionadas, se logró cumplir al 100% con los objetivos de la empresa durante el último año, que contemplaba la entrega de tres nuevos edificios. Uno en Salta entre Mitre y Entre Ríos que es, hasta el momento, el desarrollo más grande en m2 que llevan terminado. Se trata de un producto de “alta gama”, como definieron los socios, tanto en las terminaciones de diseño como en la tecnología que incorpora, con casi la totalidad de sus unidades habitadas, todas de tres dormitorios, más un local comercial en planta baja.

Brw_02 .png Edificio diseñado por la constructora en Rosario. Foto: gentileza Desarrollos 3dF.

También finalizaron la construcción de un edificio para un cliente particular, ubicado en Paraguay al 1900, cuya entrega fue con formato llave en mano, sin encargarse de la comercialización. Mientras que vienen de inaugurar hace pocos días un tercer desarrollo en calle Mitre, entre San Lorenzo y Urquiza, que le aportó un valor agregado de diseño a esa cuadra.

Lo que se avecina para el primer trimestre del 2025 es un nuevo edificio sobre calle Córdoba entre Alvear y Santiago y otro en Ovidio Lagos y 9 de Julio. También el inicio de obras con dos nuevas torres en Balcarce al 1500 y en Santa Fe y Pueyrredón, enfocados en un segmento de clase media alta.

En cuanto a los precios que manejan desde 3dF, destacaron que el m2 parte de los u$s 2 mil, pudiendo llegar a los u$s 3.500 en los desarrollos inmobiliarios de mayor categoría. En este sentido, consideraron que un cambio positivo se daría si de a poco la tendencia deja de regirse solamente por cuánto vale el m2 en determinada ubicación como estipula el sector inmobiliario. “Buscamos que se valore el diseño, la buena terminación y la calidad de la entrega. Creo que Rosario está avanzando hacia una sofisticación del mercado, con clientes más demandantes, también gracias a eventos que se celebran en la ciudad como el Open House o Comunidad Cuenca, que convocan a personas ajenas al mundo de la arquitectura”, indicó Imbern.

Socios 3dF.jpg Matías y Marcelo posando con una pintura original del músico Keith Richards, que decora las oficinas de 3dF. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital.

Desembarco en Funes

Las metas para el 2025 también comprenden la primera expansión de la firma por fuera de Rosario y la llegada a Funes se concretaría en los próximos meses. Los socios ponderaron las leyes edilicias vigentes en la vecina localidad, con construcciones verticales de hasta tres pisos, una lógica que definieron como “más ligada a condominios”, con edificaciones bajas. Además, se privilegian mucho los desarrollos que proponen una mixtura de usos, con viviendas y locales comerciales, un formato que los empresarios ya implementan en las obras que encaran en suelo local.

“Funes ya no es un apéndice de Rosario, está cada vez más consolidada como una ciudad en sí misma, que busca no solo sumar gente sino también servicios, para que quien vive allí pueda trabajar, entretenerse y comprar lo que necesita. Creemos que es una plaza interesante para una empresa como la nuestra por el trabajo que podemos hacer con las áreas verdes. En Rosario se trabaja con medianeras, creo que Funes al no tener esta limitante vamos a poder destacarnos todavía más”, concluyó Imbern.