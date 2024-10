Danes fabricó para Axion un camión de carga de combustible para aviones inédito en el país

El camión cisterna que se fabricó en Roldán tiene una capacidad de 65 mil litros . Para tener una referencia de lo que eso significa, en general los camiones que circulan en los aeropuertos son de algo más de 20 mil litros. La noticia es que es la primera vez que se fabrica un modelo de gran porte en Argentina, porque los que tenía Axion energy hasta el momento eran franceses. “Es el primero del país, es muy específico porque son camiones exclusivos para aviación . Hicimos una licitación donde participó Danes quien finalmente lo fabricó. Nosotros ya los conocíamos por la fabricación de cisternas, pero no por los refueler”, comentó a suplemento Negocios de La Capital Martín Gaggero, líder en el área de aviación de Axion energy.

7ca0ed0d-4c09-4696-9fe3-bd2f86313638.jpg Martín Gaggero es líder del área de aviación de Axion Energy. Foto gentileza Axion energy

La nueva unidad hace 20 días que está funcionando en Ezeiza, Gaggero agrega que, siguiendo el protocolo, se hizo una batería de pruebas previas con muy buen resultado y que está operando satisfactoriamente. Además de su capacidad, la nueva unidad tiene tecnología de vanguardia, con un sistema de bombeo de 800 galones por minuto, lo que les permite cargar 2.400 litros cada 60 segundos. También, tiene dos picos de carga de combustible Jet A-1 conectados, lo cual agiliza los tiempos en la pista. “En tecnología es lo último disponible en el mercado, por el tipo de bomba hidráulica que tiene y el medidor de última generación. Incluso tiene un sistema de filtrado de agua, para que nunca llegue al avión ese líquido dentro del combustible”, agrega y explica que los medidores son importantes porque lo más costoso de los vuelos es el combustible, por lo cual las aerolíneas necesitan cargas exactas.

Cómo logró Danes desarrollar esta tecnología

Suplemento Negocios recorrió la planta en Roldán, sobre la AO12, para conocer de primera mano la inversión que hizo la empresa, que fue fundada en 1991, para hacer el desarrollo para Axion energy. Everaldo Santa Cruz es gerente general de Danes desde el 2019 y relata que “desde hace un año en la empresa se tomó la decisión de que el mercado de la aviación nos interesaba, porque es un sector donde tenemos una ventaja comparativa, podemos crecer y ser líderes, porque tenemos la habilidad de fabricar eficientemente en aluminio”. La decisión fue firme, tanto que montaron una nave nueva específica para este rubro que requirió una inversión de u$s1,5 M.

80623107.jpg Everaldo Santa Cruz es gerente General de Danes y llevó adelante todo el proceso junto a su equipo. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Por otra parte, para llevar adelante ese proceso de meterse en un mercado diferente, como el de la aviación, investigaron quienes eran los mejores en el mundo fabricando este tipo de unidades. Lo encontraron en Italia, allí viajaron y se asociaron con la firma JM Enterprise que les aportó el know how para el desarrollo. Así, se allanó el camino para lograr en tiempo y forma el camión que Axion energy quería tener.

Santa Cruz detalla que el tiempo de desarrollo fue muy bueno y describe “Axion es un excelente cliente, muy exigente, lo que nos hace muy bien porque la exigencia nos vuelve mejores. Nunca vamos a olvidar de que nos colocó el primer pedido de un equipo tan complejo”. Para Danes, este es el puntapié de un negocio de exportación porque es a nivel global donde hay gran demanda de refuelers, aunque aclara que, si se abre una política de cielos abiertos en Argentina, también ese negocio crecerá en el país.

La operatoria de Axion energy en los aeropuertos del país

Axion energy abastece diariamente aviones comerciales, cargueros y vuelos privados en los aeropuertos de Ezeiza, Buenos Aires y Córdoba. De hecho, en el aeropuerto internacional de Ezeiza están desde el momento de su fundación en 1949, mientras que en las otras dos terminales llevan más de 30 años operando. En Rosario no están presentes, aunque Martín Gaggero no descarta que puedan hacerlo en algún momento.

732b28f1-bbe3-4ef2-9345-7264c6924c2e.jpg Danes desarrolló esta tecnología que es similar a la que se utiliza en los aeropuertos de Europa. Foto gentileza Axion Energy

En lo que respecta al futuro, desde Axion energy tienen un plan de inversión de acá a cinco años. Gaggero adelanta que “en Danes ya están haciendo un segundo pedido nuestro, en este caso un refueler con capacidad de 26 mil litros que se destinará a la operatoria en Aeroparque”. Esa nueva unidad estará lista en el mes de febrero y es más pequeña porque así lo precisa esa terminal. Además, desde Axion energy explican que están muy conformes de haber hecho un aporte para “acelerar el desarrollo de la infraestructura necesaria para fabricar equipos de gran capacidad por primera vez en el país”.

Un nuevo camino para Danes

La industria de Roldán viene con un proceso de crecimiento vertiginoso. En números, Everaldo Santa Cruz lo explica así: “En 2019 teníamos 130 empleados con una capacidad de fabricar 9 vehículos por mes, con un share nacional del 45%, hoy tenemos 290 empleados, una capacidad para hacer 50 unidades mensuales y un 75% del share del mercado en lo que se refiere a transporte de combustibles”. Agrega además que ese crecimiento lo hicieron en base a profesionalización y productividad, utilizando el método de “lean manufacturing”, es decir, un método de organización del trabajo que se centra en la continua mejora y optimización del sistema de producción. “Estamos trabajando con los mismos estándares que se utilizan en Europa”, destaca.

80623105.jpg La planta tiene capacidad para fabricar 50 unidades mensuales. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La empresa coloca en el exterior el 10% de su producción pero tiene una estrategia puertas afuera. Sólo en lo que es refuelers, quiere exportar en el 2025 el 80% de sus unidades. Ya están cotizando para distintos países, de la mano de JM Enterprise, para hacerlo realidad. Tal es así que cerraron el primer pedido de exportación de 4 refuelers de 60 mil litros para Serbia. Hoy tienen oficinas propias en Uruguay y Chile, en éste último mercado ya son líderes en la comercialización de cisternas de aluminio. ¿Cómo lo logran? Es un negocio muy de nicho donde no hay tantos jugadores. Su materia prima esencial es el aluminio que lo importan desde Europa y tienen un gran know how en su manejo. La empresa fue fundada por Néstor Roth y Daniel Echarte y va camino a una profunda profesionalización para competir en todas las ligas.