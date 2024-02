Alfajores de lemmon pie o cheesecake, un producto gourmet que crece desde las redes 

En el 2020, en plena pandemia, Magalí Rascovan y Matías Carubia analizaron su presente y su futuro. Ella kinesióloga, él profesor de educación física, no podían ejercer su trabajo y en las largas horas de encierro, empezaron a pensar formas de generarse ingresos. Magalí, fanática de la pastelería, enfocó las ideas para ese lado. Juntos empezaron a analizar qué productos aún no estaban explotados al máximo en la ciudad y, después de investigar bastante, concluyeron que no había un emprendimiento de alfajores rosarinos de calidad y fueron por eso.