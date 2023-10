Pumas-All Blacks: una historia repetida pero con matices Pumas y All Blacks se enfrentarán este viernes por cuarta vez por una Copa del Mundo. Las tres veces que se cruzaron festejaron los hombres de negro 20 de octubre 2023 · 05:00hs

Momento sublime. El Flaco Farías se zambulle en el ingoal neocelandés y llega al try. Fue en 2011.

Como si fuera un capricho de la historia, las tres veces que Los Pumas se cruzaron en el camino de los All Blacks en Mundiales, en todas Nueva Zelanda terminó siendo el campeón (1987, 2011 y 2015) y en los otros seis torneos que no se enfrentaron, no ganaron ninguno.

En la primera edición de la Copa del Mundo, en 1987, compartieron la Zona C y se enfrentaron en el Athletic Park de Wellington, con victoria kiwi, por 46-15. No hubo presencias rosarinas. Para Los Pumas los recuerdos de ese Mundial no son de los mejores ya que llegaron a la tierra de los All Blacks con aspiraciones de hacer un gran torneo, pero la realidad le mostró su costado más oscuro. Ante el local, la superioridad de los hombres de negro fue notoria.

Martín Rodríguez Gurruchaga: "Nos dan por muertos y eso nos juega a favor" Los 23 de Los Pumas, la sorpresa del medio scrum y la lluvia: todo listo

2011, en Wellington

En 2011 volvieron a cruzarse, aunque esta vez por los cuartos de final, el estadio fue el Eden Park de Wellington. Los Pumas habían superado la primera fase del torneo sin problemas y llegaron a la fase de los play offs por tercera vez. Y si no llegaron más alto fue porque se encontraron con Nueva Zelanda en cuartos de final y ahí terminó su carrera.

Ese día Los Pumas dejaron el alma. No se guardaron nada, ni una gota de sudor. Tuvieron una actuación heroica, de esas que, a pesar de tratarse de una derrota, se recuerdan por años. Quedaron eliminados del Mundial tras caer ante los All Blacks 33-10 pero se marcharon con la frente bien alta. Es que Argentina le jugó de igual a igual a Nueva Zelanda en su casa, ante su gente y en su Mundial. Pero no pudieron festejar, no pudieron dar el gran golpe en las historia de las Copas del Mundo. Sin embargo hubo un momento en que Los Pumas silenciaron al mítico Eden Park. Fue cuando Leonardo Senatore corrió por el centro de la cancha (desairando nada menos que al propio Richie McCaw), pasamanos compuesto por Contepomi, Bosch, Santiago Fernández y Martín Rodríguez Gurruchaga, ruck pegado al ingoal y Julio Farías para levantarse y apoyar cerca de la bandera derecha. En ese encuentro la presencia rosarina fue nutrida: Martín Rodríguez Gurruchaga (Atlético del Rosario) fue el fullback (luego reemplazado por Lucas González Amorosino); Juan Imhoff (Duendes) ingresó en una de las puntas por Horacio Agulla; Nicolás Vergallo (Jockey Club) fue el medioscrum; Leonardo Senatore (Gimnasia y Esgrima), el octavo; y Manuel Carizza (Jockey Club) uno de los segundas línea (reemplazado por Alejandro Campos). 2015, en Londres La última vez que se enfrentaron en un Mundial fue en 2015, en Inglaterra, en la apertura del Grupo C. Si los Pumas buscaban lograr un batacazo y llevarse una victoria histórica de Wembley, necesitaban de alguna colaboración de los All Blacks. Pero esa ayuda involuntaria no llegó. Pese al gran comienzo de la selección argentina, que fue superior por varios tramos del partido, Nueva Zelanda tuvo un segundo tiempo de campeón y se llevó una victoria 26-16. En esa jornada también hubo rosarinos presentes: Juan Imhoff fue titular en una de las puntas, Leonardo Senatore como octavo mientras que Jerónimo de la Fuente ingresó por Nicolás Sánchez, ocupó el centro de la cancha y desplazó a Juan Martín Hernández al puesto de apertura. Hoy, en París, se jugará el cuarto capítulo de esta saga.