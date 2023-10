Kremer, el mejor jugador argentino en el Mundial y su recuerdo a Plaza

Tal vez el mejor jugador de Los Pumas en el Mundial, el que jugó todos los partidos enteramente, Marcos Kremer tuvo al final del partido un comentario lleno de emotividad y a la vez reflexivo. Al tercera línea lo felicitaron mucho por ser el mayor tackleador del Mundial Francia 2023 con 92 intervenciones. "Gracias por los halagos. Gracias a la gente que me apoya y a los chicos que quieren arrancar decirles que todo es posible, que se esfuercen mucho, que la vida es una sola y hay que arriesgarse de buena manera". En ese marco de gratitud explicó lo que para él representa jugar para Argentina. " Esta camiseta es todo para mí, es mi vida, juego al rugby por esta camiseta".

Sobre las sensaciones del partido, fue contundente. "Bastante amargas, porque se que no jugamos mal, pero sí tuvimos momentos flojos. Fue una final, sabía que se iba a cerrar en los últimos momentos, se terminó dando para ellos. Si se daba algo diferente por ahí nos íbamos a jugar 30 minutos más y estoy seguro de que ahí ganábamos. Se perdió y duele".

Cubelli: "Hicimos los méritos para ganarlo, pero no alcanzó"

El 7 del seleccionado, nacido en Concordia y que jugó en Rosario, Hizo un desvío en el análisis del partido para recordar a sus clubes. "Gracias El Espinillo, Salto Grande y Plaza por toda mi formación". Enseguida avanzó con su panorama sobre el campeonato. "El equipo por momentos encontró su rendimiento y por momentos no. Nos faltó un poquito de experiencia y de rematar esos últimos metros. En este momento se me hace un poco difícil hablar de esto pero estoy seguro de que el equipo lo dio todo. Ninguno de mis compañeros se guardó nada. Quiero agradecerles a ellos también porque dimos todo lo que pudimos y ahora en el vestuario nos vamos a poder mirarnos todos a la cara. Y decir fue para ellos, podría haber sido para nosotros, pero no alcanzó".