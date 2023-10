Argentina, todo el corazón para una medalla que se escapó por muy poco

Tremendo partido de Los Pumas. Pudieron ganar, se repusieron a un 16-3 en la primera parte, jugaron un segundo tiempo con superioridad ante Inglaterra, consiguieron un try magnífico de gran calidad individual, se movieron muy bien colectivamente. Hicieron que el rival estuviera con menor posesión y plantaron la idea de que era el equipo que decidía el juego más allá de la inmensa calidad y el armado del seleccionado que tenía enfrente.

No pudo ser, pero Argentina termina este mundial entre los cuatro mejores del mundo, lo que es un logro digno del mayor reconocimiento. Un partido cerrado y parejo. La misma cantidad de tries por equipo. Y la mala suerte de una patada de Nico Sánchez, inolvidable apertura que convirtió el que quizá sea el más emocionante de los tries de la copa del Mundo, que se despidió en este partido de Los Pumas.