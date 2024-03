Los caprichos del campeón: en qué gasta su dinero Verstappen

Verstappen se mueve en su jet privado: un Falcon 900EX. El campeón disfruta del lujo cuando no corre.

No necesita carta de presentación. Lo suyo es sublime en pista. Su forma de manejar es excepcional y tiene a todo el universo de la Fórmula 1 bajo sus manos. Pero Max Verstappen también tiene un gusto por los lujos y caprichos que su fortuna le permite disfrutar . A sus 24 años, el tricampeón de la máxima lleva acumulado un inmenso patrimonio gracias a su exitosa carrera en el gran circo. Y si algo parece tener en claro es que no duda en gastarla en cosas que le apasionan. El neerlandés que está radicado en Mónaco es un gran coleccionista de autos de altísima gama y deportivos. Se sabe que tiene en su garaje una impresionante variedad de vehículos, incluyendo modelos de Ferrari, Aston Martin y Porsche. Además, el piloto de Red Bull también es un fanático de las motocicletas y posee varias de grueso calibre a nivel marcas. A eso hay que sumarle que tiene un helicóptero y un moderno avión.

Le fascina la velocidad. Pero no solo le gustan los autos y las motos. Verstappen también tiene un gusto por la moda . El joven piloto sabe cómo disfrutar de los frutos de su éxito en la Fórmula 1 en todos los rubros. Se los gustos en vida y no oculta su felicidad mientras el calendario de la máxima se lo permite.

max2.jpeg Verstappen tiene un Aston Martin Valkyrie, entre otros modelos.

Decir que está haciendo una carrera impresionante no es novedad. Lo de Max es tremendo. No tiene techo desde lo deportivo. Ya cuenta con tres títulos del mundo consecutivos. Sus logros en el asfalto son bien conocidos. Pero hay una arista no tan conocida en la faz privada. ¿En qué gasta el piloto todo su dinero? En todos los rubros.