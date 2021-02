Más de doscientos caños de escapes de motos fueron destruidos en Venado Tuerto por ocasionar ruidos

Estos caños se hallaban en depósito en el Corralón municipal, cuyo personal colaboró en este procedimiento -llevado a cabo por gestión propia- junto a la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos. “Esta es una medida ejemplar y reglamentada que tomamos para contribuir a la convivencia urbana, como parte de una serie de controles que estamos profundizando para sacar de circulación a los vehículos que generan ruidos molestos y que perturban la tranquilidad de los vecinos”, amplió el intendente Chiarella durante el procedimiento realizado en Quintana y ruta 8.

En el caso de las motovehículos, tal lo informado, se controlarán aquellos caños de escape de rodados que estén circulando o detenidos en los estacionamientos fijos. Con respecto a los automóviles, se pondrá la atención en aquellos que tengan equipos de audio a decibeles altos.

Música al palo

“Vamos a fortalecer los controles en el uso de caños de escape ruidosos, con lo cual no sólo van a ser detenidas las motos cuando estén circulando y se compruebe que no tienen el caño de escape original, sino también cuando estén estacionadas y a simple vista se observe que el caño de escape no es el original”, precisó la secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha, a cargo de la supervisión del operativo.

En el caso de los automóviles que propalen música a alto volumen, se labrará un acta de infracción y en caso de no contar con toda la documentación también podrían terminar en el corralón.

image.png Destruyeron escapes de motos en un operativo inédito en Venado Tuerto

.