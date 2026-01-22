La Capital | gimnasios

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

El sector intenta recuperarse pero todavía tensionan los costos fijos, el no poder trasladar a cuotas y la pérdida de poder adquisitivo de los socios

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

22 de enero 2026 · 06:30hs
En los últimos años se multiplicó la apertura de gimnasios en zonas ya saturadas

Héctor Rio

En los últimos años se multiplicó la apertura de gimnasios en zonas ya saturadas, sin que exista un control efectivo sobre la denominada ordenanza de proximidad.

Tras atravesar uno de los años más complejos de la última década, el sector de los gimnasios en Rosario muestra en este inicio de año algunas señales de recuperación, aunque todavía persisten tensiones estructurales vinculadas a los costos fijos, la actualización de cuotas y la pérdida de poder adquisitivo de los socios.

El balance que hacen los referentes del rubro coincide en un punto central: 2025 fue, para muchos, el peor año desde que están en actividad, exceptuando obviamente a la pandemia. La combinación de bajas en la matrícula, aumento de alquileres, subas en servicios y dificultades para trasladar esos incrementos al valor de la cuota terminó de ajustar una ecuación que ya venía tensionada.

“De mi sector, el 2025 estuvo bastante jodido, hubo muchas bajas por lo económico. Fue, sin dudas, el año más difícil que me tocó atravesar”, resumió un titular de gimnasio consultado.

>> Leer más: Cuánto cuesta una membresía en los gimnasios en Rosario

Costos e ingresos

Desde la Cámara de Gimnasios de Rosario, Víctor Armandi explicó que el problema no fue solo la caída de socios, sino el desfasaje creciente entre los costos y los ingresos. “Muchos sufrimos incrementos trimestrales de alquiler y, cuando hay que renovar contrato, los saltos son aún mayores. A eso se suma el fuerte aumento en la energía eléctrica y otros servicios”, señaló.

Según Armandi, el mayor desafío estuvo en la imposibilidad de actualizar la cuota al mismo ritmo. “Es muy difícil incrementar el valor porque el usuario siente que no hay inflación o directamente no puede pagarlo. Esa tensión fue lo más relevante del año pasado”, afirmó.

En paralelo, los gimnasios también debieron ajustar los honorarios de profesores y entrenadores, un costo que crece de manera constante pero que no siempre se refleja hacia afuera. “El ajuste existe, pero es invisible para el socio. A nosotros nos sube el alquiler cada tres o cuatro meses y a los profesores hay que actualizarles la hora. Todo eso se absorbe internamente”, explicó otro referente del sector.

>> Leer más: El gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Señales mixtas

El arranque de este año mostró un escenario dispar. Para algunos gimnasios, enero fue mejor que el mismo mes de 2025, con una leve recuperación en la cantidad de socios. En parte, lo atribuyen a que muchas personas optaron por no irse de vacaciones por razones económicas y mantuvieron sus rutinas en la ciudad.

“En nuestro caso, enero estuvo mucho mejor que el mismo mes del año pasado, ojalá se sostenga”, expresó Armandi, aunque aclaró que el comportamiento no es homogéneo en toda la ciudad.

En zonas céntricas, la dinámica fue distinta. Desde un gimnasio del centro advirtieron que la estacionalidad sigue pesando. “Tengo casi la mitad de los socios de vacaciones. El que no viaja muchas veces elige no pagar y va a una pileta. Esperamos una mejora recién para febrero”, señalaron.

La situación varía en otras zonas de la ciudad. “Es cierto que se fue mucha gente, pero también empezó gente nueva. Tal vez tenga que ver con el barrio o con un comportamiento distinto del público”, admitió Armandi.

>> Leer más: El aire de oficinas y gimnasios pueden estar cinco veces más contaminado que el de la calle

Proximidad

Otro de los factores que aparece en el diagnóstico del sector es el crecimiento desordenado de la oferta. En los últimos años se multiplicó la apertura de gimnasios en zonas ya saturadas, sin que exista un control efectivo sobre la denominada ordenanza de proximidad, una normativa que, según recuerdan referentes del rubro, regulaba la distancia mínima entre establecimientos.

Han abierto infinidad de gimnasios y no se respeta la ley de proximidad, si es que todavía existe. Eso fragmenta la demanda”, advirtió Víctor Armandi, de la Cámara de Gimnasios de Rosario.

Según explicó, este proceso comenzó a profundizarse hace aproximadamente cinco años y en muchos casos está vinculado a la llegada de cadenas o modelos de bajo costo, con valores de cuota que resultan difíciles de sostener en el tiempo. “Quienes estamos hace muchos años en el rubro sabemos que son esquemas imposibles de mantener y muy difíciles de competir, con cuotas irrisorias”, señaló.

En la misma línea, Andrés Pellicciotti, titular de un gimnasio céntrico con más de dos décadas de trayectoria, sostuvo que el año pasado no fue malo en términos de asistencia, pero sí complejo por la licuación de la demanda. “Hoy hay más gente yendo al gimnasio que antes, pero como la oferta creció de manera exponencial, no se nota el repunte. Se abrió un gimnasio por cuadra y eso repartió a los socios”, explicó.

Pellicciotti destacó además un cambio en el comportamiento del público. “El gimnasio dejó de verse solo como algo estético y pasó a ser parte de la rutina de salud. La gente quizás baja la frecuencia, pero no deja de venir”, señaló. Sin embargo, advirtió que competir con grandes cadenas de bajo costo resulta cada vez más difícil para los gimnasios pequeños. “No cierran los números. Por eso apostamos a un trato más personalizado, más humano, que creemos que va a marcar la diferencia”, remarcó.

Reacomodamiento

El diagnóstico compartido es que el sector atraviesa una etapa de reacomodamiento, con gimnasios que resisten ajustando costos, otros que buscan diferenciarse por la calidad del servicio y un público cada vez más sensible al precio.

La recuperación, coinciden, será gradual y dependerá no solo del repunte del consumo, sino también de la estabilidad de los costos y de la posibilidad de sostener planteles y servicios sin deteriorar la calidad.

Por ahora, el alivio es moderado y el recuerdo del año pasado sigue funcionando como advertencia: el equilibrio del negocio sigue siendo frágil.

Ver comentarios

Las más leídas

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Lo último

Javier Milei participó en la firma del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump

Javier Milei participó en la firma del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Aumento de casos de sífilis: recomiendan incluir el testeo en los análisis de rutina

Actualmente sólo se prescribe en el control de embarazos, pero los especialistas aseguran que toda persona sexualmente activa debe testearse una vez al año

Aumento de casos de sífilis: recomiendan incluir el testeo en los análisis de rutina

Por Carina Bazzoni

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

Autismo: Rosario se suma a una campaña para donar pelotitas de tenis

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autismo: Rosario se suma a una campaña para donar pelotitas de tenis

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer
LA REGION

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales
Economía

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Ovación
Central: el Canalla saldría reforzado para el estreno ante el Pirata

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central: el Canalla saldría reforzado para el estreno ante el Pirata

Central: el Canalla saldría reforzado para el estreno ante el Pirata

Central: el Canalla saldría reforzado para el estreno ante el Pirata

Newells: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Newell's: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Un ex Central que pasó por River es nuevo refuerzo de Inter de Porto Alegre

Un ex Central que pasó por River es nuevo refuerzo de Inter de Porto Alegre

Policiales
Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
Policiales

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

La Ciudad
Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este

Autismo: Rosario se suma a una campaña para donar pelotitas de tenis

Autismo: Rosario se suma a una campaña para donar pelotitas de tenis

Aumento de casos de sífilis: recomiendan incluir el testeo en los análisis de rutina

Aumento de casos de sífilis: recomiendan incluir el testeo en los análisis de rutina

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
Policiales

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario
La Ciudad

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas
Política

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%
Educación

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo
Información general

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo