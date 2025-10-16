La Capital | UOM

La UOM Rosario denunció incumplimientos y se agrava el conflicto en la empresa MetroFund

Reclama la falta de pago de los haberes devengados. La presentación fue realizada por el apoderado legal Pablo Cerra

16 de octubre 2025 · 16:40hs
La UOM Rosario denunció este jueves, en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, que la empresa MetroFund no acató la Conciliación Obligatoria, renovada el miércoles.

El incumplimiento consiste en la falta de pago de los haberes devengados desde el intento de los 40 despidos que habría hecho la patronal y la prohibición de ingreso al establecimiento de los operarios afectados que se apersonaron a trabajar.

La presentación fue realizada por su apoderado legal, Pablo Cerra, quien manifestó: “Se ha tornando una mala costumbre reciente que algunas patronales no respeten ni la ley ni lo dispuesto por la autoridad administrativa. Es peligroso e inaceptable. Si a la grave situación que atraviesan los trabajadores, no se respeta los parámetros básicos de conservar la paz social, se puede romper todo el orden vigente. Fundamentalmente por la enorme necesidad referida de los afectados”.

El Secretario General de la UOM Rosario, Antonio Donello, advirtió que llevarán adelante medidas de acción directas más contundentes, si la patronal no revisa inmediatamente su conducta. El próximo jueves a las 9 se llevará adelante una audiencia en el Ministerio de Trabajo.

